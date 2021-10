RBC stuft LVMH auf 'Outperform'

Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Piral Dadhania

Analysiertes Unternehmen: LVMH

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 780

Kursziel alt: 780

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH auf "Outperform" mit einem Kursziel von 780 Euro belassen. Das Chance/Risiko-Verhältnis der von ihm beobachteten europäischen Luxus- und Premiummarken sehe zum Auftakt der Quartalsberichtssaison ziemlich unattraktiv aus, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Die Bewertungen seien nach wie vor hoch, das Ertragswachstum verlangsame sich und die Visibilität für 2022 sei angesichts konjunktureller und marktbedingter Risikofaktoren recht gering. Die längerfristigen Fundamentaldaten seien jedoch weiterhin positiv. Insofern sehe er jede weitere Kursschwäche als willkommene Einstiegschance. Seine bevorzugten Sektorwerte sind LVMH, Kering, Puma und Richemont./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 17:37 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2021 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.