GBC AG wieder Partner der 39. Kapitalmarktkonferenz Family Office Day



07.10.2021 / 10:30

CORPORATE NEWS



GBC AG wieder Partner der Kapitalmarktkonferenz Family Office Day am 21. Oktober 2021 in Wien mit Online-Live-Übertragung



Augsburg, 7. Oktober 2021 ... Seit 2015 trifft sich die Financial Community regelmäßig in Wien auf den von Advantage Finance veranstalteten Kapitalmarktkonferenzen Family Office Day. Diese exklusiven Veranstaltungen bieten der Zielgruppe Family Offices, Stiftungen und HNWI eine Finance-Plattform mit einem fundierten und internationalen Investoren-Netzwerk.



Die GBC AG als eines der führenden bankenunabhängigen Investmenthäuser und Emissionsexperte für den Mittelstand, unterstützt auch wieder die 39. Kapitalmarktkonferenz Family Office Day am 21. Oktober 2021 in Wien mit Online-Live-Übertragung als Konferenzpartner.