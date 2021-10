Mastercard: Corona-Pandemie treibt weltweite Digitalisierung des Handels bei kleinen Unternehmen / Deutschland steht bei den Neugründungen von Kleinunternehmen (plus 62%) international auf Platz 4 (FOTO) Frankfurt/Main (ots) - Zur Auswirkung der globalen Pandemie auf kleine und mittlere Unternehmen - und zur anhaltenden Erholung - gab Mastercard heute den Recovery Insights: Small Business Reset-Bericht heraus. Er zeigt 19 Märkte auf der ganzen Welt, in denen kleine und mittlere Unternehmen (KMU) mit ihren Verkäufen auf dem Höhepunkt der Krise im direkten Vergleich um bis zu 20 Prozentpunkte hinter den größeren Unternehmen zurückblieben. Insgesamt konnten sich die Konsumausgaben in 2021 jedoch erholen. So verzeichneten die KMU im August 2021 weltweit ein Umsatzplus von 4,5 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum im Vorjahr - die Umsätze im E-Commerce konnten sogar um 31,4 Prozent zulegen.

- Schließungen: Bei einer Schließung zu Beginn der Pandemie war die Wahrscheinlichkeit einer langfristigen Schließung bei kleinen Unternehmen weltweit etwa dreimal höher als bei größeren Unternehmen. Ein Drittel der Kleinunternehmen, die im April 2020 schließen mussten, blieb auch nach sechs Monaten geschlossen und rund ein Fünftel sogar noch nach zwölf Monaten. In Deutschland blieben rund 34 Prozent der kleinen Retailer nach sechs Monaten noch geschlossen im Vergleich zu nur circa fünf Prozent der großen. - Standort: Während weltweit die Umsätze bei kleinen und mittleren Einzelhändlern in zentralen Geschäftsvierteln um 33 Prozent gegenüber 2019 einbrachen, verzeichneten kleine Händler in Wohngegenden ein Plus von acht Prozent. In den klassischen Einkaufsmeilen mussten vor allem kleinere Geschäfte Umsatzeinbußen hinnehmen, da zum einen die Touristen ausblieben und zum anderen Arbeitnehmer sich nicht mehr so weit von ihrem Wohnort entfernten. - E-Commerce: Nach den ersten Lockdowns verdreifachte sich global gesehen die Zahl der Unternehmen, die auf "online" setzen, und erreichte ihren Höhepunkt im Juli 2020. Dieser Zuwachs spiegelt nicht nur die gestiegene Nachfrage nach einem Online-Verkaufskanal, sondern zeigt auch die leichte Verzögerung, die sich bei dessen Umsetzung nach Beginn der Lockdowns ergab. Die Umstellung auf Digitalisierung hat sich seither auf einem hohen Niveau gehalten. In Deutschland führten 2020 38 Prozent mehr Einzelhändler als 2019 E-Commerce ein.