BioNTech: Heute könnte eine wichtige Marke fallen!

Bei BioNTech war die kurzzeitige Erholung in der mittlerweile 14 Tage andauernden heftigen Krise nur von kurzer Dauer. Heute könnte sogar der Kurs sogar unter die Tiefs der vergangenen drei Monate fallen… Am Donnerstag vor zwei Wochen startete bei BioNTech eine heftige Abwärtsspirale, die den Kurs von 360 US-Dollar rund 30 Prozent in die Knie zwang. Um den Monatswechsel ging es zwar kurzzeitig wieder nach oben, doch jetzt droht neues Ungemach… Schließlich verlor der Kurs an der Wall Street gestern abermals über fünf Prozent und schloss damit bei nur noch 236 US-Dollar. Das Intraday-Tief der Vorwoche lag bei 230 US-Dollar, also nur noch einen Wimpernschlag entfernt. Es ist gut möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass BioNTech diese Marke heute ansteuern wird. Dort dürfte dann eine Vorentscheidung über die Trends der nächsten Wochen fallen.

