Arçelik wird für seine Omnichannel Transformation bei den World Retail Awards ausgezeichnet

Die prestigeträchtige Preisverleihung, die jährlich stattfindet, würdigt herausragende Leistungen im Einzelhandel. In diesem Jahr wollte die Organisation die hervorragende Reaktion von Einzelhändlern aus aller Welt auf die Covid-19-Krise hervorheben. Bei der Preisverleihung wurde auch die Arbeit der Unternehmen gewürdigt, die ihren Mitarbeitern, Kunden, Gemeinden, Branchenkollegen und der Weltwirtschaft in diesen beispiellosen Zeiten Unterstützung geboten haben.

Eine Rekordzahl von Bewerbern hat sich in diesem Jahr für die World Retail Awards beworben, und Arçelik ist stolz darauf, als Gewinner in der Kategorie Omnichannel Transformation ausgezeichnet worden zu sein. In der Kategorie Omnichannel Transformation wird die Arbeit von Einzelhändlern gewürdigt, die ihre bestehenden Geschäftsmodelle, die auf einem Portfolio von Geschäften basieren, radikal verändern und mit ihren Online-Kanälen integrieren.

In der Preisverleihung wurde Arçelik für seinen ganzheitlichen Ansatz gelobt, mit dem das Unternehmen ein so hohes Maß an Veränderung erreicht hat. Von den Führungskräften der C-Suite bis hin zu den Mitarbeitern auf der ganzen Welt, dem globalen Hauptsitz der Marke und ihren zahlreichen Verkaufsstellen - dieses Niveau der Digitalisierung in so kurzer Zeit und über alle Berührungspunkte hinweg wurde als äußerst beeindruckend anerkannt.

Hakan Bulgurlu, CEO von Arçelik, kommentierte den Gewinn der World Retail Awards:

„Die Anpassung an die ‚neue' Normalität in den letzten 18 Monaten hat eine Reihe von einzigartigen und weitreichenden Herausforderungen mit sich gebracht. Bei Arçelik haben wir uns zusammengetan, um sie zu überwinden, wie wir es immer tun. Ich weiß, dass ich im Namen des gesamten Unternehmens spreche, wenn ich sage, dass wir uns sehr über die Anerkennung unserer Bemühungen freuen, unser Geschäftsmodell umzugestalten und uns an die steigenden Anforderungen unserer Kunden im E-Commerce anzupassen. Diese Auszeichnung neben einer so beeindruckenden Liste von Branchenkollegen zu erhalten, ist ein bedeutender Erfolg für unser Unternehmen, und es ist äußerst erfreulich zu wissen, dass wir einen beispielhaften Standard gesetzt haben, dem andere folgen können."