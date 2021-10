Netcetera Gruppe: Der globale IT-Player Netcetera mit Wachstumsplänen auch in Österreich

25 Jahre Netcetera

Der globale IT-Player Netcetera mit Wachstumsplänen auch in Österreich

Netcetera feiert ihr 25-jähriges Firmenjubiläum. Was als Schweizer Start-up begann, ist heute zu einem globalen Player gewachsen. Auch in Österreich: Die Netcetera GmbH hat die Zahl ihrer Mitarbeitenden in nur vier Jahren verdreifacht und bedient Kunden auf der ganzen Welt mit Produkten für sicheres digitales Bezahlen. Bei der Jubiläumsfeier Anfang Oktober in Wien wurde auf einer Zeitreise in die Vergangenheit geblickt und einen Ausblick in die Zukunft gewährt.

Netcetera wurde 1996 in Zürich gegründet und entwickelte sich seither von einem Zürcher Start-up-Unternehmen zu einer global erfolgreichen Softwarefirma mit Standorten von Europa bis in den Fernen Osten. Einer dieser strategischen Standorte ist Österreich, wo Netcetera seit 2017, dank dem Schulterschluss mit der damaligen Nexperts, erfolgreich ihr Angebot für sicheres digitales Bezahlen vorantreibt.

Am 6. Oktober 2021 hat Netcetera diese Erfolge und das Jubiläumsjahr mit namhaften Kunden und Partnern in Wien gefeiert. Alle schätzten den persönlichen Austausch nach dieser langen Zeit sehr. Vor Ort waren auch Andrej Vckovski, CEO der Netcetera Holdinggesellschaft und Ronnie Brunner, Fellow und Verwaltungsratsmitglied. Beide sind Gründungsmitglieder der Netcetera und noch immer aktiv im Unternehmen tätig. Sie beleuchteten verschiedene Meilensteine aus den letzten 25 Jahren von Netcetera und beantworteten brennende Fragen - auch zur Zukunft und den Ambitionen des Unternehmens.

Weiteres Wachstum und Stärkung der Standorte geplant

Netcetera ist im österreichischen und deutschen Raum vor allem im Payment-Bereich tätig und bedient Kunden mit ihren digitalen und mobilen Zahlungslösungen. Vermehrt bringt das Unternehmen erfolgreich weitere Lösungen in diese Märkte, wie beispielsweise die Produkte Forward Publishing für Medienhäuser und Verlage oder Inspect AR im Bereich Augmented Reality. Damit verfolgt Netcetera ihre Internationalisierungsstrategie und setzt sie Schritt für Schritt um.