Netcetera Gruppe: 5 Jahre in Deutschland - Kundennähe und strategisches Wachstum

25 Jahre Netcetera - 5 Jahre in Deutschland:

Kundennähe und strategisches Wachstum

Netcetera feiert dieses Jahr ihr 25 Jahre Jubiläum und ihr fünfjähriges Bestehen in Deutschland. 2016 hat die Schweizer Holdinggesellschaft ihre Niederlassung in München gegründet, um näher bei ihren Kunden zu sein. Ein voller Erfolg: bereits zwei Jahre später eröffnete sie eine Niederlassung in Berlin. Mit einer Zeitreise - in die Vergangenheit und die Zukunft - bedankte sich die internationale Softwarefirma an zwei Festen bei ihren Kunden und Mitarbeitenden.

2021 ist ein Jubiläumsjahr seinesgleichen. Netcetera wurde 1996 in Zürich gegründet und feiert ihr 25-jähriges Jubiläum und fünf Jahre ihres Bestehens in Deutschland. Mit der Niederlassung in München verfolgte Netcetera damals zwei Ziele: Nähe zu den Kunden und internationales Wachstum. Diesen Erfolg und ihre Jubiläen feierte Netcetera im Oktober 2021 mit namhaften Kunden in München und Berlin. Die Aufregung nach achtzehn Monaten mit Kunden und Partnern wieder zusammen zu kommen, war spürbar. Bei hocherfreulicher Stimmung und Energieaustausch wurden vergangene Leistungen wie auch zukünftige Ambitionen thematisiert.

Andrej Vckovski, CEO der Netcetera Gruppe und Ronnie Brunner, Fellow und Verwaltungsratsmitglied feierten vor Ort mit. Beide sind Gründungsmitglieder der Netcetera und noch immer aktiv im Unternehmen tätig. Sie beleuchteten verschiedene Erfolge aus den letzten 25 Jahren von Netcetera und beantwortete brennende Fragen.

Managing Director der Netcetera GmbH ist seit Beginn Michael Seifert. Er schaut zuversichtlich in die Zukunft des gesamten Unternehmens, wie auch der Niederlassungen in Deutschland: "Wenn etwas Spaß macht und erfolgreich ist, vergeht die Zeit wie Im Fluge. Fünf Jahre und neun Monate Netcetera Deutschland erbrachte kontinuierliches Wachstum im Payment-Bereich durch Zuverlässigkeit, Genauigkeit und einem guten Team mit vielen Stärken. Ich freue mich nun, dass wir auch weitere Disziplinen in den deutschen Markt führen werden, in denen wir teilweise bereits Marktführer in der Schweiz sind. Die Zeitreise in die Zukunft bleibt spannend."