US-Rohölbestände steigen - Ölpreise gehen zurück

Anzeige

New York 07.10.2021 - Die Ölpreise bewegen sich am Donnerstag leicht nach unten, nachdem jüngst noch mehrjährige Hochs erreicht wurden. Die Rohölbestände in den USA sind in der vergangenen Woche angestiegen.



Die Energy Information Administration teilte am Mittwoch mit, dass die Rohölbestände in den USA in der vergangenen Woche um 2,3 Mio. Barrel auf 420,9 Mio. Barrel gestiegen sind. Der Anstieg fiel stärker aus als vom API berichtet.