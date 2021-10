Nürnberg (ots) - Das sind die Ergebnisse der 3. Ausgabe des immowelt

Preiskompass:



- Vergleich zum Vorquartal: Kaufpreise von Bestandswohnungen steigen in 12 von

14 Großstädten

- Einzige Städte ohne Anstieg: In Berlin und Köln bleiben die Preise stabil

- Platz 2 hinter München: Hamburg überholt nach Anstieg von 5 Prozent Frankfurt

- Größter Anstieg von 7 Prozent in Bremen - Dresden und Leipzig (je +5 Prozent)

im Gleichschritt



Die Zinsen für Baudarlehen bleiben niedrig, das Angebot an Kaufimmobilien ist

gering und die Nachfrage nach Kaufimmobilien groß. Laut immowelt Preiskompass

haben sich folglich in 12 von 14 untersuchten Großstädten die Preise von

Eigentumswohnungen vom 2. Quartal auf das 3. Quartal 2021 weiter verteuert. Das

ist ein Ergebnis aus der 3. Ausgabe des immowelt Preiskompass

(https://ots.de/WIkzf7) . Im Quartalsbericht werden auf immowelt.de angebotenen

Quadratmeterpreise von Bestandswohnungen (80 Quadratmeter, 3 Zimmer, 2. Stock)

im 2. Quartal 2021 mit dem Vorquartal verglichen.







Preiskurven etwas abgeflacht. Besonders in den teuren Metropolen sind die

prozentualen Anstiege geringer ausgefallen als in den 3 Monaten zuvor. Ob es

sich dabei um einen anhaltenden Trend oder übliche Marktschwankungen handelt,

können allerdings erst die kommenden Monate zeigen.



Stabiles Berlin - Hamburg im Vormarsch



In Berlin ist der Preisanstieg sogar komplett zum Erliegen gekommen. Die

Angebotspreise von gebrauchten Eigentumswohnungen sind vom 2. auf das 3. Quartal

stabil geblieben. Im vorherigen Quartal war noch ein Plus von 5 Prozent

registriert worden. Aktuell kostet der Quadratmeter somit 4.049 Euro. Mehr als

das Doppelte müssen Immobilienkäufer hingegen in München zahlen. Nach einem

Anstieg von 3 Prozent liegt der aktuelle Angebotspreis bei 8.786 Euro.



Einen größeren Sprung haben die Preise in Hamburg hingelegt. Innerhalb von drei

Monaten stiegen die Angebotspreise um 5 Prozent auf 5.668 Euro. Damit

verteuerten sich die Hamburger Quartalspreise das 4. Mal in Folge um mindestens

5 Prozent. Dadurch hat die Hansestadt Frankfurt (5.558 Euro) als zweitteuerste

Stadt der Analyse abgelöst, obwohl in der Bankenmetropole die Preise zuletzt

immerhin um 2 Prozent gestiegen sind. Der Vergleich zum Vorjahr verdeutlicht die

unterschiedliche Entwicklung: Exakt vor einem Jahr lag Frankfurt beim

Quadratmeterpreis noch circa 800 Euro über Hamburg.



Hinter Hamburg und Frankfurt besteht im Preisranking weiterhin ein großer

Abstand zu den weiteren Städten. Denn sowohl in Stuttgart (4.770 Euro; +2

Prozent) als auch in Düsseldorf (4.628 Euro; +1 Prozent) dürfte es noch etwas Seite 2 ► Seite 1 von 2



Trotz der weiter steigenden Preise haben sich in der Hälfte der Städte diePreiskurven etwas abgeflacht. Besonders in den teuren Metropolen sind dieprozentualen Anstiege geringer ausgefallen als in den 3 Monaten zuvor. Ob essich dabei um einen anhaltenden Trend oder übliche Marktschwankungen handelt,können allerdings erst die kommenden Monate zeigen.Stabiles Berlin - Hamburg im VormarschIn Berlin ist der Preisanstieg sogar komplett zum Erliegen gekommen. DieAngebotspreise von gebrauchten Eigentumswohnungen sind vom 2. auf das 3. Quartalstabil geblieben. Im vorherigen Quartal war noch ein Plus von 5 Prozentregistriert worden. Aktuell kostet der Quadratmeter somit 4.049 Euro. Mehr alsdas Doppelte müssen Immobilienkäufer hingegen in München zahlen. Nach einemAnstieg von 3 Prozent liegt der aktuelle Angebotspreis bei 8.786 Euro.Einen größeren Sprung haben die Preise in Hamburg hingelegt. Innerhalb von dreiMonaten stiegen die Angebotspreise um 5 Prozent auf 5.668 Euro. Damitverteuerten sich die Hamburger Quartalspreise das 4. Mal in Folge um mindestens5 Prozent. Dadurch hat die Hansestadt Frankfurt (5.558 Euro) als zweitteuersteStadt der Analyse abgelöst, obwohl in der Bankenmetropole die Preise zuletztimmerhin um 2 Prozent gestiegen sind. Der Vergleich zum Vorjahr verdeutlicht dieunterschiedliche Entwicklung: Exakt vor einem Jahr lag Frankfurt beimQuadratmeterpreis noch circa 800 Euro über Hamburg.Hinter Hamburg und Frankfurt besteht im Preisranking weiterhin ein großerAbstand zu den weiteren Städten. Denn sowohl in Stuttgart (4.770 Euro; +2Prozent) als auch in Düsseldorf (4.628 Euro; +1 Prozent) dürfte es noch etwas