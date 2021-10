Monatszahlen von sino: Der Düsseldorfer Broker hat am Donnerstag operative Eckdaten für den Monat September dieses Jahres vorgelegt. So meldet das Unternehmen einen Anstieg der Orderzahl gegenüber August von 66.624 auf 69.220. Im Vorjahresmonat erreichte man noch 90.970 Kundenaufträge, die ausgeführt wurden.„Per 30.09.2021 wurden bei der sino AG 322 Depots betreut”, so das Unternehmen - die Zahl blieb unverändert. sino ...