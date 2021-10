Hamburg (ots) - Das Parkticket ist verloren gegangen oder das eigene Auto wurde

beschädigt? Spätestens in solchen Fällen wird deutlich, dass auch

Parkhausbetreiber einen guten Service bieten sollten. Doch nicht nur fehlendes

Personal vor Ort kann für Kundenfrust sorgen. Stärken und Schwächen der Branche

deckt die aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Service-Qualität auf,

welches neun überregionale Anbieter getestet hat.



Mäßiger Gesamtservice





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Branche erreicht beim Service vor Ort ein befriedigendes Ergebnis; dieKundenorientierung am Telefon wie auch per E-Mail fällt dagegen noch schlechteraus. Nur drei Parkhausbetreiber sichern sich das Qualitätsurteil "befriedigend";die weiteren sechs getesteten Anbieter kommen insgesamt nicht über einausreichendes Resultat hinaus.Nicht einmal jedes zweite getestete Parkhaus ist mit Personal besetzt - beiProblemen sind Autofahrerinnen und Autofahrer oft auf die Hotline oder imNachhinein auf den E-Mail-Kontakt angewiesen. Am Telefon erhalten Anrufer zwarmeist fachlich korrekte, aber häufig nur oberflächliche Auskünfte. Auch inpuncto Motivation und Freundlichkeiten der Mitarbeiter zeigen sich Defizite.Noch enttäuschender fällt der Service per E-Mail aus: Fast ein Drittel derAnfragen bleibt unbeantwortet.Verbesserungspotenzial in den ParkhäusernDie getesteten Parkhäuser bieten nicht zuletzt durch lange Öffnungszeiten von imSchnitt 19 Stunden pro Tag eine Alternative zur Parkplatzsuche am Straßenrand.Auch die Sauberkeit und eine gute Beleuchtungssituation überzeugen an vielenStandorten. Es gibt aber auch Verbesserungspotenzial, etwa im Hinblick aufSicherheitsaspekte: Häufig mangelt es an sichtbarer Videoüberwachung und leichtauffindbaren Notrufmeldern; in mehr als jedem zweiten Parkhaus sind dieFußgängerwege unzureichend markiert. Stellplätze mit einer Ladestation fürE-Autos sucht man zudem in rund 69 Prozent der Fälle vergeblich. Und auchkundenfreundliche Features wie interne Leitsysteme zu freien Parkplätzen oderdie Erleichterung beim Bezahlen, etwa durch eine App, stellen eher die Ausnahmedar.Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität: "DerService der Betreiber und die Gesamtsituation in den Parkhäusern erfüllt nichtimmer die Erwartungen der Kunden. Dass ein persönlicher Ansprechpartner oftfehlt, ist insbesondere auch deshalb nachteilig, da die Serviceleistungen amTelefon und per E-Mail wenig überzeugen."Die besten ParkhausbetreiberQ-Park geht als Testsieger aus der Studie hervor. Der Anbieter profiliert sichals einziges Unternehmen mit einem guten Service vor Ort und erfüllt nicht nur