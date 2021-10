Berlin/Essen/Schwechat/Wien (ots) - BITMARCK und RISE haben das im Rahmen der

Das Identity Access Management (IAM) sorgt für eine sichere Authentifizierungund eine Prüfung der Versichertenidentität bei der Nutzung der ePA. DieWeiterentwicklung von BITMARCK und RISE zu einer übergreifenden, tragfähigenLösung beschleunigt nun die Etablierung weiterer Mobile/Online-Services derKrankenkassen."bitIAM wird zum Zugangstor der Krankenkassen für ihre digitalen Anwendungen"Andreas Strausfeld, Vorsitzender der BITMARCK-Geschäftsführung: "Der einfacheund schnelle Zugang zu Online-Services wird für den Nutzer immer wichtiger, einesichere digitale Identifizierung ist dafür die Grundlage. Das IAM der ePA nun soweiterzuentwickeln, dass die Versicherten sich per Single Sign On (SSO)komfortabel auch in weitere Online-Anwendungen ihrer Krankenkasse einloggenkönnen, ist ein Meilenstein für die Akzeptanz digitaler Angebote und trägtzugleich zu einer weiteren Verbesserung der Versorgung bei. bitIAM fungiertdabei als Zugangstor der Krankenkassen zu ihrer digitalen Welt - und wird füralle Online-Produkte eine sichere digitale Identität bereitstellen. UnserenKunden ersparen wir einen hohen und komplexen Entwicklungsaufwand, indem wir aufdiese flexible und sichere Lösung für aktuelle und künftige digitale Anwendungender Krankenkassen setzen. Wir sind so in der Lage, immer wieder neue Servicesfür Versicherte über eine zentrale, einheitliche Identitätslösung zurealisieren.""Mit der ePA-Einführung konnte gleichzeitig die Grundlage zur FöderierungDigitaler Identitäten geschaffen werden, somit auch die Nutzung ohne eGK."Christian Schanes, Leiter TI- und IT-Security bei RISE: "Der technologische Kernfür bitIAM ist die RISE AccessKeeper Technologie. Diese Lösung zur Etablierungvon EU-konformen digitalen Identitäten ist bereits jetzt global etabliert und