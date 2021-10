Kann die Infineon-Aktie nach guten Unternehmensnachrichten und neuen Expertenanalysen weiter zulegen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

In den vergangenen Tagen zählte die Infineon-Aktie (ISIN: DE0006231004) zu den wenigen Werten im DAX mit einer positiven Wertentwicklung. Die Heraufsetzung der Dividende auf 0,27 Euro auf das Vor-Corona-Niveau und die Bestätigung der Umsatzprognosen für das Jahr 2022 ließen den Aktienkurs auf sein aktuelles Niveau bei 36,20 Euro ansteigen.

In den neuen zahlreichen Expertenanalysen wird die Infineon-Aktie mit Kurszielen von bis zu 48 Euro (Berenberg Bank) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft. Kann die Aktie auf ihrem Weg zu den hohen Kurszielen in den nächsten Wochen ihr 20-Jahreshoch bei 37,44 Euro überwinden und danach auf 38,50 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.