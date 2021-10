AiCuris gibt den Start der zweiten Runde seines innovativen Programms AiCubator zur Förderung der Entwicklung neuer Antiinfektiva bekannt

"AiCubator" wurde im Jahr 2020 von AiCuris ins Leben gerufen, um langfristige Unterstützung für noch frühe, aber aussichtsreiche Projekte auf dem Gebiet der Antiinfektiva-Forschung zu bieten

Bewerbungen für die zweite Runde des Förderprogramms können bis zum 31. Dezember 2021 eingereicht werden; bis zu drei Projekte erhalten den "AiCubator Resident Status" und profitieren über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren von fachkundiger wissenschaftlicher Unterstützung

Wuppertal, Deutschland, 07. Oktober 2021 - AiCuris Anti-infective Cures AG, ein führendes Unternehmen in der Erforschung und Entwicklung von Arzneimitteln gegen Infektionskrankheiten, gab heute den Start der zweiten Runde seines innovativen Förderprogramms "AiCubator" bekannt.

Der im Jahr 2020 von AiCuris ins Leben gerufene AiCubator soll Wissenschaftlern und Startups dabei helfen, Innovationen im Bereich der Antiinfektiva-Forschung voranzutreiben, die unter anderem die nächsten resistenzbrechenden Antiinfektiva hervorbringen oder zur Verhinderung zukünftiger Pandemien beitragen können. Durch gezielte Beratung in den Bereichen Finanzierung und Business Development, sowie durch Interaktion mit Experten in präklinischer und klinischer Arzneimittelentwicklung, im Patentschutz und in anderen Aspekten des Pharmageschäfts unterstützt das Unternehmen die AiCubator-Residents bei der Entwicklung ihrer aufregenden, neuartigen Ansätze.

Akademische Forschungsgruppen oder kürzlich gegründete Biotech-Startups mit Forschungsprojekten oder frühen, präklinischen Entwicklungsprogrammen im Antiinfektiva-Bereich sind eingeladen, sich für den AiCuris AiCubator zu bewerben (Bewerbungskriterien & Fristen siehe unten). Der Schwerpunkt der Initiative liegt dabei auf gezielten antiviralen Therapien zur Behandlung von Hepatitis-B-Virus, BK-Virus, Epstein-Barr-Virus und Adenoviren sowie antibakteriellen Therapien gegen Infektionen der Blutbahn und bei diabetischem Fuß. Außerdem ist AiCuris an neuen Plattformansätzen und Technologien im antiviralen und antibakteriellen Bereich interessiert. Eingereichte Projekte werden von AiCuris-Experten anhand einer Reihe von Kriterien bewertet - unter anderem technische Aspekte wie der Stand der Target-Identifizierung und erste Wirksamkeitsdaten, sowie vor allem Differenzierung bzw. potenzielle Vorteile gegenüber bestehenden Behandlungsstandards. Jedes Jahr werden bis zu drei Projekte mit dem "AiCubator Resident Status" ausgezeichnet und profitieren über einen Zeitraum von bis zu drei Jahren von fachkundiger wissenschaftlicher Unterstützung, um ihre Ideen und Ansätze voranzubringen.