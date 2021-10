ABOUT YOU Holding SE: Rechtsform in Europäische Aktiengesellschaft umgewandelt

07.10.2021 / 11:48

Internationale Ausrichtung durch Umwandlung unterstrichen

Dualistisches Leitungs- und Kontrollsystem aus Vorstand und Aufsichtsrat beibehalten

Keine Auswirkungen auf Geschäftstätigkeiten

Hamburg, 7. Oktober 2021 - Die ABOUT YOU Holding SE ("ABOUT YOU"), eine der am schnellsten wachsenden digitalen Modeplattformen in Europa, hat ihre beim Börsengang angekündigte Umwandlung der Rechtsform in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, "SE") zum 16. September 2021 vollzogen, um sich an die zunehmend internationalen Geschäftstätigkeiten anzupassen.

Tarek Müller, Mitgründer und Co-CEO: "ABOUT YOU steht für Internationalität: Wir haben Mitarbeiter aus aller Welt und sind in 26 europäischen Märkten vertreten. Immer mehr Kunden in Europa werden von uns zum digitalen Einkaufsbummel auf ihrem Smartphone inspiriert. Dass die internationale Expansion ein wichtiger Hebel unseres Wachstums ist, sollte auch unsere Rechtsform zeigen."

Mit der Umwandlung wurde der Beschluss der letzten Hauptversammlung vom 14. Juni 2021 umgesetzt. Das dualistische System aus Vorstand und Aufsichtsrat zur Leitung und Kontrolle wird beibehalten. Da die ABOUT YOU Holding SE rechtlich und wirtschaftlich mit der vorherigen Aktiengesellschaft ("AG") identisch ist, hat der Wechsel keine Auswirkungen auf das laufende Geschäft. Die Börsennotierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse wurde auf die ABOUT YOU Holding SE geändert. Das Börsenkürzel YOU, die Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000A3CNK42 und die Aktionärsrechte bleiben unverändert bestehen.