LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Heidelbergcement von 73 auf 64 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Nabil Ahmed kürzte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie zu den Baustoffeherstellern im Vorfeld der anstehenden Quartalsberichte seine Prognosen. Gegenwind stehe der Branche durch steigende Kosten, schwieriges Wetter und eine hohe Vergleichsbasis bevor. Zwar sei Heidelbergcement am stärksten anfällig, doch liege er für die meisten von ihm beobachteten Unternehmen mit seinen Annahmen mittlerweile unter dem Marktkonsens, schrieb der Experte./tav/tih

