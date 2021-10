FRANKFURT (dpa-AFX) - Nachlassende Inflationsbefürchtungen und positive Nachrichten aus den USA haben dem Dax am Donnerstag einen Schub nach oben gegeben. Der Leitindex überwand die zuletzt umkämpfte Marke von 15 000 Punkten und notierte gegen Mittag 1,15 Prozent im Plus bei 15 146,00 Zählern. Der MDax stieg hingegen um lediglich 0,03 Prozent auf 33 304,19 Punkte. Für den EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone ging es um rund 1,4 Prozent aufwärts.

"Hilfreich sind heute die rückläufigen Energiepreise, welche eine Entspannung an der Inflationsfront andeuten", betonte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect. Spannend und kursbewegend dürften am Nachmittag die US-Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sein, die weitere Rückschlüsse auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed zuließen, so Lipkow.