Köln (ots) - Wer schon immer mal wissen wollte, wie es um das Tierwohl bei Kühen

in Bio-Haltung bestellt ist, hat am 9. Oktober dazu Gelegenheit: Dann bringt

REWE Kühe in die Städte - und zwar in hunderte bundesweit, von Aachen bis

Zwickau. Die Tiere müssen dafür aber nicht umziehen, sie sind friedlich grasend

auf Screens zu sehen. Dafür stellt der Außenwerber Ströer REWE am 9. Oktober

exklusiv zwei Mal fünf Minuten auf seinem Public Video Netzwerk an

hochfrequentierten Bahnhöfen (Station Video), in Einkaufszentren (Mall Video)

und an U- und S-Bahnsteigen in deutschen Großstädten (Infoscreens) zur Verfügung

- insgesamt fast 6.000 Screens. Denn um 12 und 13 Uhr bestimmen für jeweils fünf

Minuten Kühe von einem Bio-Hof in Regensburg das Programm.



Bereits am 7. und 8. Oktober sind Teaserspots auf den Ströer-Screens zu sehen,

um die Aktion einzuläuten. Mit dieser außergewöhnlichen Umsetzung wird schnell

große Aufmerksamkeit für die neue Kampagne der Eigenmarke REWE Bio in der

unmittelbaren Nähe von REWE Märkten erzeugt. Gleichzeitig wird über die großen

Bilder eine Gefühlswelt um die Marke aufgebaut: Denn die gezeigte Kuhherde

gehört einem Landwirt, der auch tatsächlich die Eigenmarke REWE Bio beliefert.







ökologischer Haltung hat. "Der Film klingt zunächst unspektakulär - und die

Aufnahmen sind es eigentlich auch. Wir wollen damit ganz plastisch zeigen, wie

ökologische Landwirtschaft aussieht und wie sie sich konkret auf die Tiere

auswirkt. Denn mit dem Abklingen der Corona-Pandemie haben sich auch bei den

Verbraucher:innen die Prioritäten wieder verändert und Tierwohl nimmt jetzt den

Spitzenplatz ein", sagt Clemens Bauer, Leiter REWE Marketing. "Zudem

signalisieren wir mit der breit angelegten Aktion auch, dass jede:r tagtäglich

die Möglichkeit hat, Tierwohl zu unterstützen."



Der bundesweite Stream am 9. Oktober leitet die Kampagne für die Eigenmarke REWE

Bio ein, die insgesamt auf großformatiges Bewegtbild setzt. Darin zeigt REWE,

wie sich Genuss und Nachhaltigkeit bestens verbinden lassen: "Ist das noch Bio?

Sogar noch besser: REWE Bio!" Denn nahezu die Hälfte der rund 700 REWE Bio

Produkte sind nicht nur bio, sondern darüber hinaus Naturland zertifiziert. Sie

erfüllen daher strengere Richtlinien als die EU-Öko-Verordnung vorgibt.



Zu der dreiwöchigen Kampagne zählen auch zwei TV-Spots:



https://www.youtube.com/watch?v=yE0lSnF2Zfo



https://youtu.be/P6WKOxqKGGA



Sie machen Lust auf Genuss und zeigen, wieso REWE Bio Lebensmittel so gut

schmecken. In der ersten Einstellung sieht man lecker inszeniertes Essen und Seite 2 ► Seite 1 von 2



