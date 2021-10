GE Gets 810 MW Onshore Wind Turbine Order in India Autor: PLX AI | 07.10.2021, 12:01 | | 21 0 | 0 07.10.2021, 12:01 | (PLX AI) – GE Renewable Energy to supply 810 MW of onshore wind turbines for JSW Energy’s projects in India.The order is for GE’s 2.7-132 onshore wind turbine model, manufactured in India The supply of the turbines will start by the second quarter … (PLX AI) – GE Renewable Energy to supply 810 MW of onshore wind turbines for JSW Energy’s projects in India.The order is for GE’s 2.7-132 onshore wind turbine model, manufactured in India The supply of the turbines will start by the second quarter … (PLX AI) – GE Renewable Energy to supply 810 MW of onshore wind turbines for JSW Energy’s projects in India.

The order is for GE’s 2.7-132 onshore wind turbine model, manufactured in India

