Hamburg (ots) -- Erstmals 71 Standorte im Engel & Völkers Deutschlandvergleich für 2021- Großer Nachfrageüberhang lässt Preise steigenIm aktuellen "Wohnimmobilien Marktbericht Deutschland" analysiert Engel &Völkers die Markt- und Preisentwicklung an 71 ausgewählten Standorten sowie dasTransaktionsvolumen aus dem Jahr 2020. Der Markt für Wohnimmobilien inDeutschland zeigt sich von den Auswirkungen der Pandemie unbeeindruckt und istnach wie vor von einem deutlichen Nachfrageüberhang und einem gleichzeitigäußerst limitierten Objektangebot geprägt. So sind die Angebotspreise für Ein-und Zweifamilienhäuser im 1. Halbjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr umdurchschnittlich 12,9 Prozent gestiegen. Mit einem Plus von 15,1 Prozent weistdas Segment der Eigentumswohnungen das stärkste Wachstum auf. Hier lag derdurchschnittliche Angebotspreis bundesweit im 1. Halbjahr 2021 bei 3.784 Europro Quadratmeter. "Die starke Wohnraumnachfrage in den vergangenen Jahren istauf das Bevölkerungswachstum und den nach wie vor anhaltenden Zuzug in dieMetropolregionen sowie in mittelgroße Städte zurückführen. Die erhöhteNeubautätigkeit konnte den zusätzlichen Immobilienbedarf nicht decken, dahererwarten wir auch für die zweite Jahreshälfte einen weiteren Preisanstieg beiKauf- und Mietobjekten", prognostiziert Kai Enders, Vorstandsmitglied der Engel& Völkers AG, und führt weiter aus: "Angesichts der volatilen Aktienmärkte, demMangel an Anlagealternativen, dem niedrigen Zinsniveau sowie der steigendenInflationsrate werden Käufer weiterhin bevorzugt in krisenresistente Immobilien investieren." Im Zeitraum von 2016 bis 2021 stiegen die Angebotspreise fürEigentumswohnungen um 62,4 Prozent. Diese Wertentwicklung bestätigt auch dieAttraktivität von Wohnimmobilien in Deutschland als Kapitalanlage.Nachfrage nach Wohneigentum in Deutschland ist ungebrochenIm Segment der Eigentumswohnungen kam es in allen 71 untersuchten Städten zueinem flächendeckenden Preisanstieg. Dabei wird das Preisniveau von dendeutschen Metropolen angeführt. In den Top-7-Städten sind die Angebotspreise imSchnitt um 13,7 Prozent gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahr verzeichnete hierDüsseldorf den stärksten Preisanstieg (+18,8 Prozent), gefolgt von Hamburg (+17,4 Prozent) sowie Köln (+ 16,1 Prozent). Mit durchschnittlich 9.429 Euro proQuadratmeter im 1. Halbjahr 2021 führt nach wie vor die bayerischeLandeshauptstadt München das Ranking aller betrachteten Standorte an, gefolgtvon Frankfurt mit 6.532 Euro pro Quadratmeter und Hamburg mit 6.256 Euro proQuadratmeter. In allen 71 Städten haben sich die Preise seit 2016 deutlich nachoben entwickelt. In der Hansestadt Lübeck haben sich die Angebotspreise in den