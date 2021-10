SMA Solar mit Kavaliersstart!

Den heutigen Handelstag beginnt SMA Solar mit einem kräftigen Anstieg. Schließlich hüpft die Aktie satte rund fünf Prozent nach oben. Nach diesem Anstieg kostet das Papier nun 36,58 EUR. SMA Solar ist dadurch gewaltig im Vorwärtsgang oder?

Der Himmel der Charttechniker erscheint durch diesen Tagesgewinn wieder in azurblau. Dieses Plus schiebt die Aktie nämlich wieder näher an einen wichtigen Widerstand heran. Mittlerweile reicht ein weiterer Anstieg von rund fünf Prozent für den Sprung auf ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 38,52 EUR liegt der Hochpunkt. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

Langfristig orientierte Anleger kämpfen zusätzlich mit der 200-Tage-Linie. Schließlich steht dieser Indikator bei 44,30 EUR und deutet damit eher Kursverluste an. Aber die Bären müssen damit rechnen, dass es auch in langfristigen Abwärtstrends Tage mit massiven Kursgewinnen geben kann.

