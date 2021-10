Neue Steuersparmodelle in Österreich

Das Doppelbesteuerungsabkommen (DBA), erlaubt jetzt deutschen Investoren, von günstigen Steuerregeln in Österreich zu profitieren. Laut Wirtschaftswoche vom 16.11.2000 werden neue Steuersparmodelle durch die Änderung des Abkommens zwischen Deutschland und Österreich ermöglicht. Auch die Investition in geschlossene Immobilienfonds z.B. in Holland oder in den Staaten, lohne sich trotz des hohen Dollarkurses. Die Erträge würden dort niedrig oder gar nicht besteuert und flössen dem Anleger so, fast steuerfrei zu. In Österreich würden durch das neue DBA ähnliche Vorteile geschaffen. Es sei ein Ertrag bis zu 47.500 Schilling (6.750 DM) als Freibetrag gestattet, bei 50.000 Schilling (7.110 DM)würden 10 Prozent Steuern erhoben und bei 150 000 Schilling (21.000 DM) flössen dem Finanzamt 20 Prozent zu. Für Erben sei die Rechtslage besonders günstig, es wird ein kleiner Obolus nach extrem niedrigen Einheitswerten berechnet. Bald könne der deutsche Investor davon profitieren, die ersten Immobilienfonds sind bei den Banken schon in Arbeit.