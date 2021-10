Repsol steigert Ziele für Erneuerbare

Madrid 07.10.2021 - Der Energiekonzern Repsol hat die Planungen für den Zubau von erneuerbaren Energien bis zum Jahr 2030 angehoben. Der Öl- und Gasproduzent will bis 2050 emissionsfrei sein.



Repsol hat mitgeteilt, dass man bis zum Jahr 2030 regenerative Energiequellen mit einer Gesamtkapazität von 20 GW zubauen will. Es wird erwartet, dass das Gros des Zubaus auf PV-Anlagen entfallen sollen.





Zwischen den Jahren 2021 und 2025 sollen rund eine Milliarde Euro zusätzlich in den Ausbau der Kapazitäten fließen, so dass bis 2030 6,5 Mrd. Euro für den Zubau von 15 GW an erneuerbaren Stromerzeugungskapazitäten investiert werden sollen.Bis zum Jahr 2030 soll der Anteil der Photovoltaik an den Kapazitäten auf mehr als 50 Prozent gesteigert werden. Derzeit sind es 27 Prozent. Die restlichen Kapazitäten entfallen auf Wind- und Wasserkraft.Repsol hat weiterhin mitgeteilt, dass bis zum Jahr 2030 55 Prozent der Emission aus Betriebsanlagen gesenkt werden. Die Nettoemissionen sollen bis zum Jahr 2030 um 30 Prozent gesenkt werden.Ende 2021 will das Unternehmen erneuerbare Erzeugungskapazitäten von 1,7 GW betreiben. Projekte mit einer Kapazität von 4,7 GW befinden sich derzeit im Bau.