Bergisch Gladbach (ots) - Das Lieferkettengesetz verpflichtet große Unternehmen

ab Januar 2023 zur Einhaltung von Menschenrechtsstandards in ihren globalen

Zuliefernetzwerken. Das hat unmittelbare und aktuelle Folgen für kleine

Betriebe. Das neue Gesetz verpflichtet Unternehmen, wirksame Maßnahmen zu

treffen, um Verstöße gegen Menschenrechte zu verhindern und bestimmte

Umweltstandards zu gewährleisten. Zunächst gelten diese Pflichten für

Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern. Ab 2024 ist das Gesetz dann auch

auf Unternehmen anwendbar, die über 1.000 Mitarbeiter beschäftigen.



Auf kleine Unternehmen kommen prekäre Fragen zu





Allerdings wird das Gesetz auch für kleinere Betriebe erhebliche Folgen haben.Es verpflichtet diese nämlich nicht nur zum Schutz der Menschenrechte in ihremeigenen Geschäftsbereich, sondern auch in ihrer Lieferkette. Konzerne undGroßunternehmen werden ihre Zulieferer deshalb künftig fragen, wie sie es mitdem Schutz der Menschenrechte halten. Die direkten Zulieferer vonGroßunternehmen werden diese Frage an Unternehmen in ihrer eigenen Lieferketteweitergeben, um den Großunternehmen zuverlässig Auskunft geben zu können. Auchzahlreiche kleinere Unternehmen werden sich also mit der menschenrechtlichenSorgfaltspflicht auseinandersetzen müssen, die das Lieferkettengesetzpostuliert. Das wird bald geschehen, denn viele Großunternehmen haben bereitsbegonnen, sich vorzubereiten, um im Januar 2023 bereit zu sein.Menschenrechtsbeauftragten bestellenWas können kleinere Unternehmen also tun? Sie sollten grundsätzlich dasumsetzen, was das Gesetz den Großunternehmen abverlangt, nur eben in kleineremMaßstab. Dies ist sogar im Lieferkettengesetz angelegt: es verlangt Unternehmennur Maßnahmen ab, die im Hinblick auf ihre Größe, ihren Geschäftsbereich undihre Einflussmöglichkeiten angemessen sind.Ein erster Schritt ist es, einen Menschenrechtsbeauftragten zu bestellen. Diesist eine Person, die für die Einschätzung menschenrechtlicher Risiken und diePlanung von Maßnahmen verantwortlich ist, um diese Risiken abzumildern. DerMenschenrechtsbeauftragte kann ein Angehöriger des Betriebes sein oder auch einexterner Dienstleister. In jedem Fall sollte er direkt an die Geschäftsführungberichten, denn diese trägt letztlich die Verantwortung für die Umsetzung derMaßnahmen.Um welche Menschenrechte es gehtDer nächste Schritt ist, sich einen Überblick über die Menschenrechte zuverschaffen, die das Lieferkettengesetz schützen will. Sie sind in Paragraf 2des Gesetzes aufgezählt. Zu den wichtigsten gehören das Verbot der Kinderarbeit,