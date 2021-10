DGAP-News: Klöckner & Co SE / Schlagwort(e): Kooperation Klöckner & Co SE schließt Partnerschaft mit H2 Green Steel und etabliert sich damit zunehmend als Vorreiter einer nachhaltigen Stahlindustrie 07.10.2021 / 12:44 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

- Vorgesehen sind jährlich bis zu 250.000 Tonnen ab 2025, was einem erheblichen Anteil am derzeitigen Jahresabsatz in Deutschland entspricht

- Die Verarbeitung des grünen Stahls soll vorwiegend die Konzerntochter Becker Stahl-Service übernehmen. Sie ist ein bedeutendes Service-Center für die Automobil- und die Haushaltsgeräteindustrie

- Die Partnerschaft ist ein wichtiger Beitrag zur Strategie "Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths"

Duisburg, 7. Oktober 2021 - Klöckner & Co SE ("Klöckner & Co") hat eine Partnerschaft mit dem schwedischen Start-up H2 Green Steel ("H2GS") geschlossen und sich damit den bisher einmaligen Zugang zu signifikanten Mengen an "grünem Stahl" gesichert. Dieser Stahl gilt als nahezu CO₂-emissionsfrei, da bei der Stahlproduktion von H2GS über 95 % weniger Brutto-CO 2 -Emissionen als in der konventionellen Produktion anfallen. Mit der Kooperation erweitert Klöckner & Co sein nachhaltiges Produkt- und Dienstleistungsspektrum deutlich. Damit ergreift das Unternehmen die strategische Chance, das neue, attraktive Geschäft mit grünem Stahl in seinem Geschäftsmodell zu verankern. Aufbauend auf der Partnerschaft und der Strategie "Klöckner & Co 2025: Leveraging Strengths" zielt das Unternehmen darauf ab zur führenden digitalen One-Stop-Shop-Plattform für Stahl, andere Werkstoffe und Anarbeitungsdienstleistungen in Europa und Amerika und zum Vorreiter für Nachhaltigkeit zu werden - zum Wohle der Gesellschaft, der Stahlindustrie und der Kunden.

Guido Kerkhoff, Vorsitzender des Vorstands der Klöckner & Co SE: "Durch unsere Partnerschaft mit H2 Green Steel erhöhen wir die Verfügbarkeit von grünem Stahl für unsere Kunden erheblich und ermöglichen ihnen den Aufbau einer emissionsfreien Wertschöpfungskette. Im Rahmen unserer Konzernstrategie arbeiten wir mit Hochdruck daran, dieses neue Angebot zu schaffen und uns damit als Vorreiter einer nachhaltigen Stahlindustrie zu etablieren. So können wir unseren Kunden neben unserer Unabhängigkeit und unserer fortgeschrittenen Digitalisierung weitere Vorteile bieten."