Traumhaus AG installiert automatisierte Wandfertigungsstraße

Positive Umwelt- und Nachhaltigkeitsaspekte durch automatisierte Wandfertigung

Qualitative und quantitative Produktionsverbesserung

Die Traumhaus beschäftigt sich schon seit Jahren mit dem Themen Umwelt und Nachhaltigkeit beim Bauen. Um den übermäßigen Einsatz des nicht ökologischen und recht teuren Dämmstoffes Styropor zu vermeiden, setzt Traumhaus mit der Wandfertigungsstraße bewusst auf den KLB-Mauerstein, einem porösen Vulkangestein mit hervorragenden Dämmeigenschaften.„Nachhaltiges Bauen und digitale beziehungsweise integrale Prozesse sind die zwei Seiten der Medaille für das Bauen der Zukunft. Serielles Bauen steigert die Qualität in der Produktion und ermöglicht gleichzeitig, dass mehr Hauswände in gleicher Zeit entstehen als bisher. Insofern ist die Installation der von uns auf unsere Bedürfnisse entwickelte Wandfertigungsstraße ein Meilenstein. Neben den offensichtlichen, nachhaltigen Aspekten wie der KLB-Stein, stellt die Produktionshalle auch eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen für unsere Mitarbeiter dar. Momentan wird in der Öffentlichkeit der Fachkräftemangel in der Altenpflege oder bei Lastkraftwagenfahrern diskutiert. Völlig vergessen wird, dass der Mangel an Fachkräften in der Baubranche laut der Bundesagentur für Arbeit noch höher ist. Durch das Werk in Kruft macht sich Traumhaus unabhängiger von dem bestehenden Fachkräftemangel", erklärt Otfried Sinner, CEO der Traumhaus AG.