BioNTech: Nun drohen sogar neue Tiefs! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.10.2021, 12:48 | | 27 0 07.10.2021, 12:48 | Foto: www.anlegerverlag.de BioNTech-Aktionäre haben es in diesen Tagen wirklich nicht leicht. Auch wenn die Zukunftsaussichten für das Unternehmen nach wie vor glänzend sind – immerhin wird nach wie vor allerorten Impfstoff benötigt und BioNTech macht in der Krebsforschung große Fortschritte – zeigt der Aktienkurs seit zwei Wochen nur nach unten. Gestern verlor der Kurs an der Wall Street abermals mehr als fünf Prozent und kommt jetzt einer wichtigen Marke bedrohlich nahe… Denn in der Vorwoche drehten die Kurse im Bereich von 230 US-Dollar wieder nach oben. Mit dem gestrigen Schlusskurs von 236 US-Dollar fehlt hier also nur noch ein Wimpernschlag, um diesen Bereich abermals anzulaufen. Für die weitere Kursentwicklung wäre es wichtig, dass BioNTech diese Marke nicht unterbietet. Ohnehin ist nach den heftigen Verlusten der vergangenen zwei Wochen eine technische Erholung mehr als überfällig. Fazit: Bei BioNTech steht die Technik auf Messers Schneide. Kursverlauf von BioNTech der letzten drei Monate.

