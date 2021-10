Sanierung von Süßwarenhändlern Arko, Eilles und Hussel erfolgreich

WAHLSTEDT (dpa-AFX) - Gut neun Monate nach der Insolvenz ist die Sanierung der Süßwarenhändler Arko, Eilles und Hussel geglückt. Das Amtsgericht Norderstedt hob die Insolvenzverfahren für die Arko GmbH, die Hussel GmbH sowie die J. Eilles GmbH & Co. KG auf. Rund 300 Filialen mit 1300 Beschäftigten sind gerettet, wie aus einer Mitteilung der Deutschen Confiserie Gruppe vom Donnerstag im holsteinischen Wahlstedt hervorgeht. Neben dem Filialgeschäft will die Gruppe künftig noch stärker im Lebensmitteleinzelhandel und im Onlinegeschäft vertreten sein. Bislang ist sie mit rund 4000 Verkaufsstellen im stationären Einzelhandel und in Bäckereien präsent.

"Wir sind sehr froh, dass wir das Restrukturierungsverfahren nun mit Erfolg beendet und unser Unternehmen mit Blick auf den langfristigen und nachhaltigen Erfolg neu aufgestellt haben", sagte der Chef der Unternehmensgruppe, Patrick G. Weber. Nicht betroffen von dem Insolvenzverfahren war die Marke Eilles. Sie gehört der Kaffee-Gruppe Darboven. Die neben Arko und Hussel unter dem Dach der Gruppe geführte Handelskette Eilles ist Lizenznehmerin der Marke.