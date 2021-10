MORGAN STANLEY stuft Teamviewer auf 'Overweight'

Analysierendes Institut: MORGAN STANLEY

Analyst: George Webb

Analysiertes Unternehmen: Teamviewer

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 48

Kursziel alt: 48

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für Teamviewer nach Zahlen und einer Gewinnwarnung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Die Kennziffern des Software-Herstellers zum dritten Quartal hätten enttäuscht, schrieb Analyst George Webb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Eine Senkung der Jahresziele habe er zwar erwartet, jedoch nicht so heftig. Nun werde der anstehende Kapitalmarkttag im November zu einem wichtigen Ereignis./edh/tihVeröffentlichung der Original-Studie: 06.10.2021 / 13:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.