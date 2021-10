isa wählt Callsign als ihren bevorzugten Partner für biometrische Verhaltensweisen und Geräteintelligenz

Callsign technology helps banks, merchants and PSPs to answer two questions; isthe user who they say they are? Und dürfen sie auf den von ihnen gewünschtenDienst zugreifen? Mithilfe von Machine-Learning-Techniken kombiniert CallsignVerhaltensbiometrie, Geräteintelligenz und Geo-Location mitMulti-Faktor-Authentifizierung, um die Identität der Benutzer zuauthentifizieren. Dieser Ansatz hilft Banken, Händlern und PSPs, die Identitätder Benutzer reibungslos zu sichern und zu authentifizieren, Betrug frühzeitigzu stoppen und echten Kunden nur den Zugriff auf ihren Service zu ermöglichenund sicher und nahtlos zu tätigen.Die Vereinbarung fällt in eine Zeit, in der die Betrugsspirale immer weiteransteigt. Einem aktuellen Bericht (https://securitybrief.com.au/story/financial-account-takeovers-on-the-rise-kaspersky) zufolge war jede zweite betrügerischeTransaktion in der Finanzbranche eine Kontoübernahme. Auf "Card not presentfraud" (CNP) entfielen 79%(https://www.merchantsavvy.co.uk/payment-fraud-statistics/) von allemKartenbetrug im einheitlichen europäischen Zahlungsverkehrsraum und, Zahlen ausder britischen Finanzwelt (https://www.ukfinance.org.uk/press/press-releases/over-two-thirds-of-all-app-scams-start-online%E2%80%93new-uk-finance-analysis)deuten darauf hin, dass Authorized Push Payment (APP) Betrug sich auf fast einehalbe Milliarde (GBP 479 Millionen) im Jahr 2020 belief."Die Notwendigkeit, Online-Nutzer für digitale Zahlungen und Online-Bankinggenau zu identifizieren, ist aufgrund der Umstellung auf Online-Transaktionen inden vergangenen 18 Monaten von entscheidender Bedeutung.Finanzdienstleistungsunternehmen suchen nach der Technologie, die die sicherste,genaueste und nahtloseste Benutzererfahrung bietet, die sie in ihre Lösungenintegrieren können. Wir freuen uns, dem Visa Fintech Partner Connect in derZusammenarbeit mit führenden Fintechs in Europa beizutreten", sagte AmirNooriala, Chief Commercial Officer von Callsign.ÜberCallsignCallsign ist Vorreiter für digitales Vertrauen durch proprietäre Technologie,die die Art und Weise, wie sich Menschen in der realen Welt identifizieren,einzigartig nachahmt. Die positive Identifizierung echter Nutzer bietetPrivatsphäre, Sicherheit und minimale Reibung, während gleichzeitigsichergestellt wird, dass schlechte Akteure blockiert werden. Durch eineneinfachen Swipe oder Type können Benutzer mit einer Genauigkeit von 99,999%persönlich erkannt werden, was die höchste KI-basierte Benutzererkennung für diedigitale Welt bietet.Um mehr darüber zu erfahren, wie diese Technologie verwendet wird, um digitalesVertrauen zwischen Finanzinstituten, Regierungen und Unternehmen weltweit zustärken, besuchen Sie bitte: https://www.callsign.com/Pressekontakt:Rachel MatthewsRachel.matthews@callsign.com02071544848Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/159092/5040145OTS: Callsign