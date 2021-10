Neue Forschung zeigt, dass der Verzehr von Erdnüssen und Erdnussbutter bei jungen Erwachsenen kognitive Vorteile bringt und Stress reduziert

BARCELONA, 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die Universität Barcelona hat neue Forschungsergebnisse veröffentlicht, die zeigen, dass der Verzehr von Erdnüssen und Erdnussbutter dazu beitragen kann, die kognitiven Funktionen zu verbessern und Stress bei gesunden jungen Erwachsenen zu reduzieren 1 . Die Forscher weisen auf die Polyphenole in Erdnüssen hin, die wahrscheinlich das Gedächtnis, die Exekutivfunktion und die Verarbeitungsgeschwindigkeit förderten und zu einer Verringerung der Cortisol-, Angst- und Depressionswerte in einer Kontrollgruppe von zumeist College-Studenten führten. Die ARISTOTLE-Studie wurde am 20. September 2021 online in Clinical Nutrition veröffentlicht.

„Die Verbesserung der Gedächtnisfunktion und der Stressreaktion nach dem regelmäßigen Verzehr von Erdnüssen und Erdnussbutter scheint mit den geistigen Gesundheitseffekten bioaktiver Verbindungen wie Resveratrol und p-Cumarsäure, die in Erdnüssen enthalten sind, sowie mit dem erhöhten Gehalt an kurzkettigen Fettsäuren und sehr langkettigen gesättigten Fettsäuren im Plasma und im Kot in Verbindung mit dem Erdnussverzehr zusammenzuhängen", sagt Dr. Rosa M. Lamuela-Raventós, die leitende Forscherin von der Universität Barcelona.

Die dreiarmige, parallel-gruppierte, randomisierte, kontrollierte Studie wurde von November 2019 bis Juni 2020 mit 63 gesunden Teilnehmern (44 Frauen und 19 Männer) im Alter von 18 bis 33 Jahren durchgeführt. Die Teilnehmer, meist Studenten der Universität Barcelona in Spanien, verzehrten entweder 25 Gramm geröstete Erdnüsse mit Schale oder zwei Esslöffel (32 Gramm) Erdnussbutter pro Tag oder zwei Esslöffel (32 Gramm) einer Kontrollbutter pro Tag. Die Kontrolle hatte eine ähnliche Makronährstoffzusammensetzung wie die gerösteten Erdnüsse und die Erdnussbutter, enthielt jedoch keine phenolischen Verbindungen und Ballaststoffe. Der Verzehr der Erdnussprodukte begann nach einer zweiwöchigen erdnussfreien Zeit vor Beginn der Studie.

Die Studienteilnehmer hielten sich an ihre normale Ernährung und verzehrten die Erdnussprodukte zu jeder Tageszeit. Wein, Weintrauben, dunkle Schokolade mit mehr als 70 % Kakaoanteil und Beeren wurden aufgrund ihres hohen Gehalts an Resveratrol, einem in Erdnüssen enthaltenen Antioxidans, von der Ernährung der Teilnehmer ausgeschlossen. Darüber hinaus wurden andere Nüsse von der Ernährung ausgeschlossen.