Neues Fachbuch "Automotive - Interim Manager berichten aus der Praxis"

Frankfurt/Zürich (ots) - 13 namhafte Interim Manager mit jahrzehntelanger

Erfahrung in der Automobilbranche haben ein Fachbuch für Führungskräfte in der

Autoindustrie und im Autohandel herausgebracht



Standardwerk für die Automotive-Branche in Zeiten des Umbruchs zur E-Mobilität

und Digitalisierung







Manager im deutschsprachigen Raum, und der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council



"Automotive - Interim Manager berichten aus der Praxis", Dr. Harald Schönfeld,

Jürgen Becker, Andreas Kälber, Hanno Goffin, Dr. Gerhard Müller-Spanka, Jane

Enny van Lambalgen, Ralf-Peter Hanrieder, Ulf Camehn, Frank P. Neuhaus, Ludek

Cermak, Christian Ritzer, Dr. Dr. Stefan Hohberger, Christine Pfisterer, 404

Seiten, Paperback, ISBN 978-3-947818-29-7



Interim Manager lernen im Laufe ihres Berufslebens so viele Unternehmen und so

viele betriebliche Herausforderungen kennen wie keine andere Berufsgruppe. So

lautet das Credo der neuen Buchreihe "Von Interim Managern lernen". Im ersten

Band "Automotive - Interim Manager berichten aus der Praxis" haben 13 Interim

Manager ihr über Jahrzehnte hinweg erworbenes geballtes Know-how in der

Automobil- und Zulieferindustrie sowie im Automobilhandel auf 400 Seiten zu

Papier gebracht. Zielgruppe sind Führungskräfte, die nach praxisbezogener

Unterstützung und erprobter Hilfestellung angesichts der aktuellen

Herausforderungen suchen, die die Branche derzeit erlebt.



Themen und Autoren: Von Interim Managern lernen (Dr. Harald Schönfeld, Jürgen

Becker), Neue Chancen für die Wertschöpfung (Andreas Kälber), Aus der Krise an

die Spitze (Hanno Goffin), Erfolgreiches Prozessdesign (Dr. Gerhard

Müller-Spanka), Digitalisierung im Automotive Aftermarket (Ralf-Peter

Hanrieder), Automobilhandel im Wandel (Ulf Camehn), Einbahnstraße

Kostenreduzierung (Frank P. Neuhaus), Operatives Task Force Management (Ludek

Cermak), Als Projektleiter von kritischen Projekten lernen (Christian Ritzer),

Sanare pro Automotive: Wege aus der Krise (Dr. Dr. Stefan Hohberger),

Digitalisierung im Automotive Marketing (Christine Pfisterer). Mit diesem

geballten Fachwissen aus der Praxis darf das Buch als das neue Standardwerk für

die Automotive-Branche in Zeiten des Umbruchs zur E-Mobilität und

Digitalisierung gelten.



Neuartiger Praxisbezug im Fachbuchsegment



Die Herausgeber Dr. Harald Schönfeld und Jürgen Becker sind Geschäftsführer von

United Interim, der laut Angaben führenden Online-Plattform für die Vermittlung

von Interim Managern an Unternehmen. Dadurch und durch ihre bald 20-jährige Seite 2 ► Seite 1 von 2



