Stockholm/Düsseldorf (ots) - Die Studie macht deutlich, dass das Interesse

junger Talente an Start-up- und internationalen Karrieren in den Bereichen

Wirtschaft, Ingenieurwesen und IT abnimmt



Die Rankings der Attraktivsten Arbeitgeber der Welt 2021 (World's Most

Attractive Employers, WMAE) zeigen, dass Studierende nach wie vor ein hohes

zukünftiges Einkommen allen anderen Arbeitgebereigenschaften vorziehen.

Gleichzeitig ist eine sichere Anstellung für junge Talente deutlich wichtiger

geworden. Das eng mit Karrieren in Start-ups verbundene kreative und dynamische

Arbeitsumfeld hat dagegen für Studierende der Ingenieurwissenschaften und der

Informatik an Bedeutung verloren.







genauso wie die Abkehr von risikoreichen Unternehmen", erklärt Richard Mosely,

Chefstratege bei Universum. "Das ist wahrscheinlich der Grund, warum etablierte

Innovationsunternehmen mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz wie Amazon und

die größten Gewinner in den Rankings sind."



Universum, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Employer Branding und

Teil der StepStone-Gruppe, befragte zwischen September 2020 und Mai 2021 mehr

als 221.800 Studierende der Wirtschaftswissenschaften, des Ingenieurwesens und

der IT aus den zehn größten Volkswirtschaften. In der breit angelegten Studie

wurden die Studierenden gefragt, welche Arbeitgebereigenschaften für sie bei der

Entscheidung für einen zukünftigen Arbeitsplatz am wichtigsten und welche

Arbeitgebermarken für sie am attraktivsten sind.



Weitere zentrale Ergebnisse der Umfrage:



Junge Menschen verschieben ihre persönlichen und beruflichen Prioritäten : Die

Pandemie hat Studierende dazu veranlasst, neu zu bewerten, was sie von einem

Arbeitgeber und einer Karriere erwarten. Die Untersuchungen zeigen, dass

Branchen mit langen, zermürbenden Arbeitszeiten möglicherweise vor einem Wandel

stehen. Die Suche nach einer "anspuchsvollen Tätigkeit" ist zum Beispiel bei den

Ingenieuren um drei Punkte zurückgegangen.



Für junge Talente ist eine internationale Karriere immer weniger attraktiv:

Angesichts geschlossener Grenzen und einer deutlich erschwerten und unsicheren

internationalen Mobilität lassen Studierende ein schwindendes Interesse an

ausländischen Unternehmen und multinationalen Karrieren erkennen. Über alle

Branchen hinweg zeigt sich, dass junge Menschen Unternehmen mit Hauptsitz in

ihrem Heimatland bevorzugen.



