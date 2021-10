Sophie‘s Kitchen, Beteiligungsunternehmen von Billy Goat Brands, engagiert zwei prominente Lebensmittelwissenschaftler

Vancouver (British Columbia), 7. Oktober 2021 – Billy Goat Brands Ltd. (CSE: GOAT, Frankfurt: 26B) („GOAT“ oder das „Unternehmen“), eine Risikokapitalplattform, deren Schwerpunkt auf der Identifizierung, dem Sponsoring und der Gründung von Unternehmen mit einer Fokussierung auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung („ESG“) in der blauen Wirtschaft liegt, freut sich bekannt zu geben, dass sein Beteiligungsunternehmen, Sophie‘s Kitchen Inc. („Sophie‘s Kitchen“) kürzlich Stephanie Laham, M.S., und Lesley Werblin, M.S., als Lebensmittelwissenschaftlerinnen in sein Team aufgenommen hat. Sophie‘s Kitchen mit Hauptsitz in Las Vegas in Nevada bietet eine Vielzahl an tiefgekühlten und haltbaren Meeresfrüchtealternativen auf pflanzlicher Basis – gleichermaßen für Veganer und Nichtveganer. Die Produkte von Sophie‘s Kitchen sind bei zahlreichen führenden Lebensmitteleinzelhändlern erhältlich.

Stephanie Laham, M.S., war zuletzt als Senior Culinary Scientist bei Carla‘s Pasta tätig, wo sie für die Entwicklung, Prüfung und Optimierung von Produkten in einer Vielzahl von Kategorien mit einem starken kulinarischen Schwerpunkt und innerhalb bestimmter Ernährungsrichtlinien verantwortlich zeichnete. Sie besitzt ein B.S.-Diplom in Ernährungswissenschaften (Nutritional Sciences) von der University of Connecticut sowie ein M.S.-Diplom in Humanernährung und Lebensmittelwissenschaften (Human Nutrition and Food Science) von der University of Maine.

Lesley Werblin, M.S., kommt von Culinex zu Sophie‘s Kitchen, wo sie die Produktentwicklung leitete. Ihre Arbeit erstreckt sich über zahlreiche Lebensmittelkategorien, wo sie jeder Herausforderung einen wissenschaftlich ausgerichteten kulinarischen Ansatz verlieh. Lesley besitzt ein BA-Diplom in Geologie (Geology) vom Mount Holyoke College sowie ein MS-Diplom in Lebensmittelwissenschaften (Food Science) von der Chapman University. Sie ist Mitglied sowohl der Research Chefs Association als auch des Institute of Food Technologists, wo sie als Ausschussmitglied für die Puget Sound IFT New Professionals tätig ist.