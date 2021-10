Fury schließt erste Tranche einer nicht-brokerisierten Privatplatzierung ab

Vancouver, Kanada - 6. Oktober 2021 - Fury Gold Mines Limited (TSX: FURY)(NYSE American: FURY) ("Fury" oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/fury-gold-mines-ltd/ ) gibt bekannt, dass das Unternehmen die erste Tranche seiner nicht vermittelten Privatplatzierung, die am 22. September 2021 angekündigt wurde (die "Platzierung"), abgeschlossen hat.

Das Unternehmen emittierte 5.085.670 Einheiten zu einem Preis von 0,75 CAD$ pro Einheit und erzielte damit einen Bruttoerlös von 3.814.253 CAD$. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie von Fury (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein "Warrant"), der den Inhaber berechtigt, eine Stammaktie ("Warrant-Aktie") zu einem Preis von 1,20 CAD$ über einen Zeitraum von drei (3) Jahren ab heute zu erwerben. Das Verfallsdatum der Warrants kann mit einer Mitteilung des Unternehmens auf 30 Tage verkürzt werden, falls die Stammaktien nach Ablauf der viermonatigen Haltefrist an 20 aufeinanderfolgenden Handelstagen zu einem Preis von 1,50 CAD$ oder mehr gehandelt werden. Alle ausgegebenen Stammaktien und Warrant-Aktien unterliegen in Kanada einer Haltefrist, die gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen heute in vier Monaten abläuft. Das Unternehmen hat von der Toronto Stock Exchange und der NYSE American die bedingte Genehmigung für die Ausgabe von insgesamt 7.578.117 Einheiten, einschließlich der heute ausgegebenen 5.085.670 Einheiten, erhalten und strebt den Abschluss einer oder mehrerer zusätzlicher Tranchen innerhalb von 10 Tagen an.

Der Nettoerlös aus der Platzierung wird zur Finanzierung der weiteren Explorationen auf dem unternehmenseigenen Projekt Eau Claire in Quebec sowie als Betriebskapital verwendet werden.

Keine der Stammaktien, Warrants oder Warrant-Aktien wurden oder werden gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und werden in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft, es sei denn, es liegen Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act vor. Alle Wertpapiere, die an Investoren in den Vereinigten Staaten verkauft werden, sind "restricted securities" und unterliegen den Beschränkungen des U.S. Securities Act für den Weiterverkauf. Diese Nachricht erscheint nur zur Kenntnisnahme, da diese Wertpapiere bereits verkauft wurden.