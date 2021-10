Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Traumhaus-Werk in Kruft kommt voran Die m:access-notierte Traumhaus AG kommt beim Aufbau des Werkes in Kruft voran. „Die Arbeiten am Herzstück des Werkes, der automatisierten Wandfertigungsstraße, haben nun begonnen”, teilt das Unternehmen aus Wiesbaden am Donnerstag mit. In dem Werk …