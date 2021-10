Übernahme von FeneTech durch die Firma 2020 - Stärkung und Ausbau der Ende-zu-Ende-Lösungen des Unternehmens in den Bereichen Design und Fertigung sowie in der Fenster-, Türen- und Glasherstellung

WESTFORD, Mass., 7. Oktober 2021 /PRNewswire/ -- Die Firma 2020, ein führendes Unternehmen in den Bereichen Anwendungen und Firmenlösungen der Sektoren Innenarchitektur, Raumplanung, und Möbelherstellung freut sich, die Akquisition von FeneTech, Inc., einem der führenden Software-Unternehmen in der Fenster-, Türen- und Glasfertigung bekannt zu geben. Die Akquisition führt zu einer Ausweitung der Ende-zu-Ende-Lösungen von 2020 auf den benachbarten Fenster-Markt und umfasst Pläne, neuen und bestehenden Kunden der Branchen Design, Bau und Einbau von Fenstern und Türen erweiterte Lösungen anzubieten.

FeneTech entwickelt seit mehr als 20 Jahren Softwarelösungen zur Unterstützung der individuellen Geschäftsprozesse von Kunden aus den Geschäftszweigen Fenster, Glas und Türen. Dank der Lösungen von FeneTech gelingt es Unternehmen, ihre Termine, Optimierung, Umsetzung und Rückverfolgung detailgetreu und in Echtzeit zu verwalten. Damit sorgen Hersteller für Wachstum bei gleichzeitiger Fokussierung auf die Kundenerfahrung.