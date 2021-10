Varta geht jetzt voll in die Offensive! Aktie explodiert!

Der Batteriespezialist Varta will jetzt einen neuen Wachstumsmarkt angreifen. Diese Ankündigung auf dem Kapitalmarkttag vor Großinvestoren sorgte gestern für einen Paukenschlag unter Aktionären. So kündigte der Vorstand an, dass Knowhow aus der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien zukünftig zu nutzen, um Akkus für Elektro-Autos zu bauen. Der Aktienkurs honoriert die Ankündigung heute mit einem Plus von fast fünf Prozent!

Der Produktionsstart für die V4Drive-Zellen ist für Ende des Jahres geplant. Bereits in zwei Jahren soll die Massenproduktion der neuen Akkus beginnen. Über das Volumen konnte der Vorstand noch keine Angaben machen. Dieses hinge letztlich von der Nachfrage ab. An der Börse könnte diese Ankündigung Varta zu alter Stärke zurückverhelfen, denn seit dem Top Anfang August bei 165 Euro befindet sich der Kurs in einer Abwärtsspirale, die nun beendet werden könnte…

Fazit: Verhilft der Einstieg in die E-Mobilität Varta zurück zu alter Stärke? Sollten Anleger jetzt einsteigen oder lieber noch warten? Wo liegen die Chancen und wo die Risiken? Genau um diese Fragen geht es in unserem brandneuen eBook, das Sie heute ausnahmsweise kostenlos herunterladen können. Einfach hier klicken.

Foto: www.anlegerverlag.de

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken.