Steinhoff: Darauf kommt es jetzt an! Anzeige Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 07.10.2021, 13:48 | | 10 0 07.10.2021, 13:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Langsam, aber sicher arbeitet Steinhoff an seiner Zukunft. Nach dem milliardenschweren Bilanzskandal war der Konzern in den vergangenen Monaten vor allem damit beschäftigt, Vergleiche mit seinen Gläubigern zu verhandeln. Diese Verhandlungen wurden weitgehend erfolgreich beendet und von dem zuständigen Gericht in Amsterdam bereits bestätigt. Jetzt geht es nur noch um eine Bestätigung durch ein Gericht in Südafrika… Und genau da liegt ein wesentlicher Knackpunkt. Denn auch wenn fast alle Gläubiger dem Vergleich zugestimmt haben, gibt es mit der Gruppe um die ehemaligen Eigner der von Steinhoff übernommen Schuhkette Tekkie Town noch Klärungsbedarf. Die Eigner fühlen sich in dem ausgehandelten Vergleich benachteiligt und klagen auf Liquidation Steinhoffs. Da laut Experten die Chancen darauf aber eher gering sind, könnte auch bald in Südafrika das Ende der Verhandlungen beschlossen werden. Fazit: Auch wenn die endgültige Entscheidung über den Fortbestand von Steinhoff noch offen ist, sieht es ganz gut aus. Auch der Aktienkurs kommt wieder ins Laufen. Angesichts dieser extrem spannenden Situation haben wir Unternehmen und Aktie für Sie ausführlich analysiert. Wo liegen die Chancen und welche Risiken müssen Anleger einkalkulieren? Die Ergebnisse unserer Sonderstudie können Sie heute ausnahmsweise kostenfrei abrufen. Foto: www.anlegerverlag.de Kursverlauf von Steinhoff der letzten drei Monate.

Für eine ausführliche Steinhoff-Analyse einfach hier klicken. Die große Steinhoff-Analyse: So verdienen Sie jetzt mit Steinhoff Foto: www.anlegerverlag.de Exklusive Sonderanalyse. Jetzt gratis anfordern: Perspektive: Das ist Ihre Gewinnchance Risiko-Analyse: Dieses Risiko sollten Sie einkalkulieren Umfassende Analyse und konkretes Kauf-Timing Exklusiver Bonus: Sie erhalten unseren kostenlosen Newsletter „Börse am Mittag“ für mehr Erfolg an der Börse, von dem Sie sich natürlich jederzeit mit einem Klick wieder abmelden können. Herausgeber: WRB Media GmbH, Berlin. Jetzt Steinhoff-Analyse kostenlos anfordern Datenschutzbestimmungen Foto: www.anlegerverlag.de

0 Autor abonnieren

Disclaimer