NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für ABB von 45 auf 48 Franken angehoben und die Papiere der Schweizer auf der "Conviction Buy List" belassen. Die Analystin Daniela Costa rechnet in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht damit, dass der Industriekonzern beim Auftragseingang positiv überrascht./ag/la

