Aztec Minerals führt Privatplatzierung im Wert von 1,05 Mio. CAD durch

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT

Vancouver, Kanada - 7. Oktober 2021 - Aztec Minerals Corp. (AZT: TSX-V, OTCQB: AZZTF - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/aztec-minerals- ...) beabsichtigt die Durchführung einer nicht vermittelten Privatplatzierung im Wert von 1,05 Millionen CAD. Unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigungen müssen möglicherweise Vermittlungsprovisionen in Form von Barmitteln und/oder Warrants auf bestimmte Teile der Finanzierung gezahlt werden.

Das Unternehmen will 3,5 Millionen Einheiten zum Preis von 0,30 CAD pro Einheit ausgeben, um einen Bruttoerlös von 1,05 Millionen CAD zu erzielen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie aus dem Kapital des Unternehmens und einem Warrant, der innerhalb eines zweijährigen Zeitraums nach dem Abschluss der Privatplatzierung ausgeübt und zum Ausübungspreis von 0,40 CAD gegen eine weitere Stammaktie eingetauscht werden kann.

Das Unternehmen hat die Absicht, den Nettoerlös aus der Privatplatzierung zur Finanzierung von Explorationsarbeiten auf seinem porphyrischen Gold-Kupfer-Projekt Cervantes im mexikanischen Sonora und seinem epithermalen Gold-Silber- und CRD-Silber-Blei-Zink-Kupfer-Gold-Projekt Tombstone in Arizona (USA) sowie für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Der Abschluss der Privatplatzierung steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlicher behördlicher Genehmigungen, einschließlich der Zustimmung der TSX Venture Exchange (die „TSXV“). Die im Rahmen der Privatplatzierung begebenen Wertpapiere sind im Einklang mit den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen an eine viermonatige Haltedauer gebunden, die ab dem Abschlussdatum der Privatplatzierung gilt.

Die im Rahmen der Privatplatzierung angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung oder einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den USA oder an US-Staatsbürger - auf Rechnung oder zugunsten von US-Staatsbürgern - weder angeboten noch verkauft werden, sofern keine Registrierung besteht oder eine anwendbare Ausnahme von den US-Registrierungsvorschriften vorliegt. Diese Pressemeldung stellt kein Verkaufsangebot bzw. kein Vermittlungsangebot zum Kauf oder Verkauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten dar.