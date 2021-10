Blackhawk Growth’s Mindbio Therapeutics setzt digitale Technologie für psychische Gesundheit in klinischen Studien mit Psychedelika ein

Vancouver (British Columbia), den 7. Oktober 2021 - Blackhawk Growth Corp. (CSE:BLR; Frankfurt:0JJ) (das „Unternehmen“ oder „Blackhawk“) freut sich bekannt zu geben, dass MindBio Therapeutics eine Technologieplattform für psychische Gesundheit entwickelt, die in Verbindung mit der psychedelischen Behandlung von Schmerzpatienten in klinischen Studien eingesetzt werden soll. Diese Patienten sind anfällig für Depressionen, Existenzängste und Angstzustände.

MindBio, ein 100-prozentiges Tochterunternehmen von Blackhawk, hat im Rahmen seiner jüngsten Kooperationsvereinbarung mit Digital Mind Technology damit begonnen, Lösungskonzepte zu entwickeln, die einer Verschlechterung der psychischen Gesundheit vorbeugen. Krebspatienten, die unter Schmerzen leiden, werden über ihre mobilen Geräte, Computer und Wearables (Anmerkung: elektronische Geräte, die in Kleidungsstücke integriert sind oder als Accessoire am Körper getragen werden) auf diese Lösungen zugreifen können.

Unerträgliche Schmerzen können zu Depressionen und Angstzuständen führen. Bei der grundlegenden Forschung und Produktentwicklung, die MindBio in Zusammenarbeit mit Digital Mind Technology vorantreibt, geht es um die Entwicklung neuer digitaler Modelle für die Schmerzbehandlung von Krebspatienten. Ziel ist es, mit technologischen Mitteln negative Auswirkungen auf die psychische Gesundheit zu verhindern und die gewonnenen Erkenntnisse auf verschiedene Patientengruppen anzuwenden.

MindBio Therapeutics beabsichtigt, das geistige Eigentum weltweit zu vermarkten. Wie kürzlich in Europa zu beobachten war, haben einige dieser digitalen und webbasierten Anwendungen das Potenzial, erstattungsfähig zu werden, d. h., therapeutische Einrichtungen und Regierungen stellen Mittel für die Verwendung dieser digitalen Therapeutika auf ärztliche Verordnung bereit.

Die ersten verschreibungspflichtigen, digitalen Gesundheitsanwendungen wurden in Deutschland im September 2020 vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte zur Erstattung zugelassen. Seitdem wurden die Kosten für zahlreiche Webanwendungen für eine Vielzahl von Erkrankungen erstattet, darunter Tinnitus, Schlaflosigkeit, Angstzustände, Schmerzen, Adipositas, Migräne und Multiple Sklerose[i].

Gleichzeitig führt MindBio Therapeutics mit seinem Programm zur Mikrodosierung von Psychedelika an der Universität von Auckland in Neuseeland klinische Versuche der Phase 2 mit LSD-Mikrodosierung bei Krebspatienten im Spätstadium durch, die von der neuseeländischen Regierung genehmigt und mit 250.000 NZD gefördert wurden. In diesen Studien wird eine kleine Gruppe von Krebspatienten im fortgeschrittenen Stadium mit einer reinen Medikamentenbehandlung im Vergleich zu einer Therapie mit Medikamenten und Achtsamkeitsübungen getestet, die bei Erfolg zu einer wesentlich größeren klinischen Phase II-Studie führen wird.

MindBio geht aktiv Partnerschaften ein und sucht nach Akquisitionen im Bereich von Technologielösungen, Kliniken und Behandlungen, die strategisch zu seinen Forschungsaktivitäten im Bereich der klinischen Arzneimittelentwicklung passen.

„Wir freuen uns sehr, mit dieser Zusammenarbeit Pionierarbeit zu leisten und ein multidisziplinäres Rahmenwerk im Ökosystem der Psychedelika und psychischen Gesundheitsbehandlungen anzuführen“, sagt Frederick Pels, CEO von Blackhawk Growth. „Diese wichtige Arbeit im Bereich der psychischen Wellness-Technologie, der digitalen Therapien und der klinischen Psychedelika-Forschung in der Onkologie ebnet den Weg für neuartige und zukunftsweisende Behandlungen, die die Art und Weise verändern werden, wie psychische Gesundheitsbehandlungen auf der ganzen Welt angeboten werden.“

https://www.pharmaceutical-technology.com/comment/digital-therapeutics ...

Über Blackhawk Growth

Blackhawk ist eine Investment-Dachgesellschaft, die bestrebt ist, durch die Übernahme und die Entwicklung wachstumsstarker Unternehmen beträchtliche Werte für ihre Aktionäre zu schaffen. Der Schwerpunkt seiner Investitionen liegt auf den Bereichen Gesundheit, Cannabis und Cannabidiol in Kanada und den USA. Sein Unternehmensportfolio beinhaltet Sac Pharma, LeichtMind Clinics, Noble Hemp, Spaced Food, NuWave Foods und MindBio Therapeutics. Blackhawk bringt seine Investitionen weiterhin in den Cashflow und wächst in einem überdurchschnittlichen Tempo.

Das Unternehmen veröffentlicht regelmäßig Video-Updates über den offiziellen YouTube-Kanal des Unternehmens: https://www.youtube.com/channel/UCs4f2tt3yAvOGhNLjgNOy-A

Bitte beteiligen Sie sich auch an der Diskussion in unserer Telegram-Gruppe für Unterstützer von Blackhawk: https://t.me/Blackhawkgrowth oder besuchen Sie uns online unter https://www.blackhawkgrowth.com.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Frederick Pels

(403) 991-7737

fred@blackhawkgrowth.com

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Sämtliche in dieser Pressemeldung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von historischen Fakten, sind im Hinblick auf das Unternehmen als „zukunftsgerichtete Informationen“ im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze zu verstehen, einschließlich Aussagen in Bezug auf die Transaktion und den zukünftigen Betrieb von MindBio Therapeutics Pty Ltd. Mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen verfolgt das Unternehmen den Zweck, Informationen über die aktuellen Erwartungen und Pläne im Hinblick auf die Zukunft bereitzustellen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass solche Aussagen für andere Zwecke möglicherweise nicht geeignet sind. Diese Informationen sind naturgemäß mit typischen Risiken und Unsicherheiten behaftet, die allgemeiner oder spezifischer Natur sein können und dazu führen könnten, dass sich Erwartungen, Prognosen, Vorhersagen oder Schlussfolgerungen als unrichtig herausstellen, dass Annahmen nicht der Wahrheit entsprechen und dass Ziele, strategische Vorgaben und Prioritäten nicht erreicht werden. Zu diesen Risiken und Unsicherheiten zählen unter anderem auch jene, die in den öffentlichen Unterlagen des Unternehmens identifiziert und aufgelistet sind und im Firmenprofil auf SEDAR (www.sedar.com) veröffentlicht wurden. Das Unternehmen hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen beschrieben sind. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Das Unternehmen hat, sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Erkenntnisse, zukünftiger Ereignisse bzw. sonstiger Umstände zu aktualisieren oder zu korrigieren.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.