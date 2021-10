14. ACCENTRO-Wohneigentumsreport 2021: Positiver Trend hält an - Umsätze aus Wohnungsverkäufen steigen auf über 36 Mrd. Euro

Positiver Trend hält an: Umsätze aus Wohnungsverkäufen steigen auf über 36 Mrd. Euro

- Steigende Preise führen zu höheren Umsätzen trotz rückläufiger Verkaufszahlen

- Berlin weiterhin umsatzstärkster Standort

- Ostdeutsche Großstädte gewinnen hinzu: Leipzig knackt Umsatzvolumen von einer Milliarde Euro

- Durchschnittlicher Wohnungspreis liegt bei 225.242 Euro, in den Top-7 bei 429.007 Euro



Berlin, 7. Oktober 2021 - Die Umsätze aus Wohnungsverkäufen stiegen 2020 weiter an, gleichzeitig war die Anzahl der verkauften Eigentumswohnungen leicht niedriger als im Vorjahr. Das ist das Ergebnis des ACCENTRO Wohneigentumsreports 2021 der ACCENTRO Real Estate AG in Zusammenarbeit mit dem Institut der deutschen Wirtschaft (IW). Im Rahmen einer Sonderauswertung untersuchte das Team um Prof. Dr. Michael Voigtländer zudem die geschätzten Kosten der energetischen Maßnahmen, um die Klimaziele der Bundesregierung im Gebäudebestand zu erreichen.

Der Wohneigentumsreport erscheint zum 14. Mal und ist die einzige deutsche Publikation, welche die Daten der Gutachterausschüsse zu allen Eigentumswohnungstransaktionen in allen deutschen Großstädten bündelt und interpretiert. Der Report unterscheidet sich von ähnlichen Publikationen, die meist auf Experteneinschätzungen oder der Auswertung von Angebotsdaten beruhen.

Zum wiederholten Mal steigende Umsätze

Der Umsatz konnte im Jahr 2020 um 3,3 Prozent auf insgesamt 36,027 Milliarden Euro gesteigert werden. Diese positive Entwicklung ist auf steigende Verkaufspreise zurückzuführen. Am stärksten fielen die Umsatzsteigerungen in Jena (+69,3 %) und in Osnabrück (+65 %). aus. Die Mittelstädte Oldenburg, Heidelberg und Remscheid komplettieren die Top-5 der höchsten Umsatzsteigerungen. Insgesamt sind die Umsätze 2020 in 55 der 81 untersuchten Städte gestiegen.