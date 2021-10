Zynga schließt Übernahme von Entwickler mobiler Spiele StarLark ab und erweitert Spielportfolio mit Hit-Franchise Golf Rival

Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), ein weltweit führender Anbieter von interaktiver Unterhaltung, hat heute bekanntgegeben, dass das Unternehmen die Übernahme von StarLark, dem Entwickler des schnell wachsenden zweitgrößten mobilen Golfspiels der Welt, Golf Rival , von Betta Games zum Gesamtpreis von etwa 525 Millionen USD in bar und in Aktien abgeschlossen hat.

Zynga Closes Acquisition of Mobile Game Developer StarLark; Expands Game Portfolio with Hit Franchise, Golf Rival (Graphic: Business Wire)

StarLark bringt das talentierte Entwicklungsteam, das hinter dem mobilen Spielehit Golf Rival steckt, mit zu Zynga. In dem Spiel treten Spieler aller Spielstärken in Echtzeit in Spieler-gegen-Spieler-Matches gegeneinander an, einschließlich Multiplayer-Turnieren auf spektakulären Plätzen mit anpassbarer Ausrüstung. Mit dieser Übernahme wird auch die internationale Präsenz von Zynga durch die Gründung eines Studios in China mit Zugang zu der kreativen Talentbasis der Region erweitert. StarLark wird weiterhin von seinem Gründer und General Manager Henry You und dem derzeitigen Führungsteam geleitet. StarLark arbeitet aktuell an der Entwicklung weiterer Projekte.

„Wir sind hocherfreut, dass wir das außergewöhnlich fähige Team von StarLark bei Zynga begrüßen dürfen“, sagte Frank Gibeau, Geschäftsführer von Zynga. „StarLark und Zynga haben eine gemeinsame Vision: Menschen durch Spiele zusammenzubringen. Mit Golf Rival erweitern wir das Portfolio von Zynga um ein neues Hit-Franchise und begründen eine Entwicklerpräsenz in China, einem Land mit beispiellosem technischem und kreativem Talent. Und durch die Kombination unserer Teams sind wir in einer guten Position, um gemeinsam schneller zu wachsen.“

„StarLark teilt mit Zynga die gemeinsame Leidenschaft: mobile Gamer von überall auf der Welt zusammenzubringen. Dank der Partnerschaft mit Zynga haben wir Zugang zu den umfangreichen globalen Ressourcen und der Expertise des Unternehmens und können gleichzeitig weiterhin neue, spannende Inhalte für die Spieler entwickeln“, sagte Henry You, Gründer und General Manager von StarLark. „Wir sind begeistert, dass wir das nächste Kapitel unseres Weges mit Zynga, einem der global führenden Akteure im Bereich des mobilen Gamings, aufschlagen können.“