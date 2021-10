Das HR-Startup Remote präsentiert ein interaktives, weltweites Ranking der besten Orte für remote Arbeitende. Das Ranking bietet einzigartige Einblicke in standortspezifische Anreize und ist mit einem Tool gekoppelt, das es Nutzer:innen erlaubt, eine persönliche Rangliste auf der Grundlage ihrer individuellen Präferenzen zu erstellen. Bei gleicher Gewichtung aller Faktoren landet Berlin auf Platz sieben, Toronto, Madrid und Auckland besetzen die ersten Plätze. Das Ranking „Best Destinations for Remote Work” steht ab sofort online bereit. Remote hilft Unternehmen dabei, Mitarbeiter in Ländern an Bord zu nehmen und zu managen, in denen sie keine eigenen Niederlassungen haben. Remote kümmert sich dann beispielsweise um die globale Gehaltsabrechnung, Steuern, Sozialleistungen und Compliance für verteilte Teams.

http://remote.com/best-destinations-remote-work

In das Remote-Ranking fließen sieben Faktoren ein: Internet-Infrastruktur, Attraktivität, Sicherheit, Lebensqualität, Offenheit, Lebenshaltungskosten und besondere Anreize für Remote-Mitarbeiter. Je nach Gewichtung gibt das Remote-Tool eine andere Rangliste aus. Remote hat insgesamt 194 Städte in die Analyse aufgenommen.

Berliner Aufgeschlossenheit ist anziehend

Laut Remote-Analyse gehört Berlin weder zu den Top-Städten was die Lebenshaltungskosten betrifft – hier schneiden zum Beispiel Bukarest in Rumänien, Chișinău in der Republik Moldau oder Tunis in Tunesien sehr gut ab – noch was die Lebensqualität insgesamt angeht. Kein Wunder, bei einer Konkurrenz wie Honolulu auf Hawaii, Bridgetown auf der Karibikinsel Barbados oder auch Helsinki in Finnland oder Svalbard in Norwegen. Berlin schneidet bei all jenen gut ab, denen eine offene, aufgeschlossene Atmosphäre wichtig ist – sowohl was den Umgang der Menschen miteinander betrifft, als auch die Transparenz der Regierung. Einen sehr guten Wert kann Berlin auch in Punkto Sicherheit vorweisen und gute Werte für die Internet-Infrastruktur sowie die generelle Attraktivität der Stadt.