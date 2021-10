Einsatz für Umwelt und Gastro-Branche / METRO unterstützt verlängerte Außensaison für Gastro-Betriebe (FOTO)

Düsseldorf (ots) -



- METRO Deutschland gleicht CO2-Ausstoß von Heizstrahlern aus und unterstützt

damit eine klimaschonende Verlängerung der Außengastronomie.

- Das Unternehmen fördert erneut eine naturnahe Wiederaufforstung in Deutschland

mit der Pflanzung von 3.000 heimischen Bäumen.

- Zudem nutzt METRO seine Klimakompensations-Zertifikate nach dem international

anerkannten Gold-Standard.

- Bestehende METRO Klimaziele werden durch das Kompensationsprojekt ergänzt.



METRO Deutschland unterstützt die Gastro-Branche bei der umweltschonenden

Verlängerung ihrer Terrassensaison, indem das Unternehmen den CO2-Ausstoß von

Heizpilzen ausgleicht. Dafür beteiligt sich METRO auch in diesem Jahr an der

Wiederaufforstung am Wurmberg bei Braunlage im Harz mit der Pflanzung von 3.000

heimischen Bäumen. Zudem nutzt das Unternehmen seine

Klimakompensations-Zertifikate für Kompensationsprojekte in zwei weiteren METRO

Ländern und gleicht somit den CO2-Ausstoß von über 12.500 Tonnen CO2 aus.







durch die Trockenheit der letzten Jahre stark in Mitleidenschaft gezogenen

Waldgebietes am Wurmberg bei Braunlage im Harz unterstützt. Dieses Engagement

setzt das Unternehmen in diesem Jahr fort und ermöglicht erneut gemeinsam mit

dem Bergwaldprojekt auf einer Fläche von 10.000 qm die Pflanzung von 3.000

standortheimischen Bäumen. Darüber hinaus nutzt METRO Deutschland die

Klimakompensations-Zertifikate, die das Unternehmen im letzten Jahr erworben hat

und die aufgrund des Lockdowns bis März 2021 größtenteils nicht genutzt werden

konnten, zum CO2-Ausgleich von im Winter 2021/2022 bei METRO gekauften

Heizstrahlern. Die Klimakompensation erfolgt über Gutschriften aus

Klimaschutzprojekten nach dem Gold Standard.



Unterstützung von Projekten in Bulgarien und Pakistan



Neben dem Bergwaldprojekt unterstützt METRO Deutschland auch zwei internationale

Projekte: Die von METRO geförderten internationalen Projekte in den METRO

Ländern Bulgarien und Pakistan haben das Ziel, mit Hilfe umweltschonender

Energieerzeugungsformen ineffiziente und fossile Kraftwerke zu ersetzen. Im

bulgarischen Svishtov wird der Betrieb einer Biomasseanlage unterstützt, die

Methangas aus der Holzvorbereitung einer Papierfabrik zur regenerativen

Wärmeerzeugung nutzt. Im Rahmen eines Windenergieprojekts im Süden Pakistans

werden insgesamt 33 Windkraftanlagen mit 56 MWp Leistung gefördert. Sowohl in

Bulgarien als auch in Pakistan ist METRO als Großhändler aktiv. METRO

kompensiert damit den Ausstoß von über 12.500 Tonnen CO2.



