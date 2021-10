DMAF stockt Position an The Grounds-Wandelanleihe 2021/24 (A3H3FH) auf

Der Deutsche Mittelstandsanleihen FONDS („DAMF“, WKN A1W5T2) hat die 6,00%-Wandelanleihe der The Grounds Real Estate Development AG mit Laufzeit bis 2024 (WKN A3H3FH / vorübergehende WKN A3E5XU) im Rahmen einer Aufstockungs-Emission gezeichnet und eine Zuteilung erhalten. Damit stockt der DMAF seine Position an der Wandelanleihe, die er bereits während der Emissionsphase Anfang 2021 ins Portfolio aufgenommen hat, weiter auf. Die The Grounds-Wandelanleihe 2021/24 wurde in dieser Woche via Privatplatzierung um ein Volumen von 4,8 Mio. Euro aufgestockt, die Aufstockung war laut Emittentin deutlich überzeichnet.

INFO: Die The Grounds-Gruppe realisiert wohnwirtschaftliche Immobilienprojekte in deutschen Metropolregionen. Darüber hinaus hält die The Grounds-Gruppe ein stetig wachsendes Wohnungsportfolio im Anlagevermögen. Im Rahmen der Projektentwicklung setzt die The Grounds-Gruppe innerhalb der Wohnimmobilien unter anderem auch Spezialimmobilien im Bereich betreutes Wohnen sowie Studentenapartments um.