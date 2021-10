Neue Limousine von SKODA AUTO für Indien heißt SLAVIA

Mladá Boleslav/Pune (ots) - > Name geht auf die ersten gemeinsam produzierten

Fahrräder der Firmengründer Václav Laurin und Václav Klement zurück



> Zweites neues SKODA Modell im Rahmen des Projekts INDIA 2.0 nach dem SUV

KUSHAQ





> Limousine im A0-Segment ergänzt die in Indien hoch angesehenen LimousinenOCTAVIA und SUPERBDas zweite Serienmodell nach dem KUSHAQ im Rahmen des von SKODA auf demindischen Subkontinent verantworteten Projekts INDIA 2.0 erhält den NamenSLAVIA. Die neue Limousine im A0-Segment erinnert damit an die Anfänge von SKODAAUTO. Ab 1896 - ein Jahr nach der Firmengründung - vertrieben Václav Laurin undVáclav Klement erfolgreich ihre ersten gemeinsam entwickelten Fahrräder unterdem Namen SLAVIA. Der neue SKODA SLAVIA soll jetzt wieder eine neue Ära prägen,diesmal auf dem indischen Markt. Dort wird das noch im Laufe dieses Jahrespräsentierte Stufenheckmodell die in Indien hoch angesehenen Limousinen OCTAVIAund SUPERB ergänzen.Zac Hollis, Brand Director SKODA AUTO India, sagt: "SKODA blickt auf eine mehrals 125-jährige Geschichte zurück. Der Name SLAVIA steht ganz am Anfang einerErfolgsgeschichte, in der SKODA zu den renommiertesten Automobilunternehmenaufgestiegen ist. Nun markiert dieser traditionsreiche Name wieder den Anfangeiner neuen Ära für die Marke SKODA, diesmal auf dem indischen Markt. Der SLAVIAwird hohe Fertigungsqualität, Zuverlässigkeit und Fahrspaß bieten. Wir wollenunseren Absatz in Indien deutlich steigern und der SLAVIA wird bei derVerwirklichung dieses Ziels eine Schlüsselrolle einnehmen."Nach dem im Frühjahr vorgestellten SUV KUSHAQ ist der SKODA SLAVIA das zweiteneue Modell des tschechischen Herstellers, das speziell für den indischenSubkontinent entwickelt wurde. SKODA AUTO verantwortet dort alle Aktivitäten des Volkswagen Konzerns und das Projekt INDIA 2.0. Dieses beinhaltet eineModelloffensive mit insgesamt vier neuen Fahrzeugen im A0-Segment. Der KUSHAQund der SLAVIA sowie zwei Modelle von Volkswagen basieren auf derMQB-A0-IN-Version des Modularen Querbaukastens, die SKODA speziell an denindischen Markt angepasst hat. In der Produktion der Fahrzeuge erreicht SKODAAUTO eine Lokalisierung von bis zu 95 Prozent.Der Name SLAVIA steht für die Anfänge von SKODA AUTO. 1895 starteten dieGründerväter Václav Laurin und Václav Klement in Mladá Boleslav zunächst mit derReparatur von Fahrrädern. Schon bald darauf entwarfen sie eigene Fahrräder undvertrieben diese ab 1896 erfolgreich unter dem Markennamen SLAVIA. Bei der neuen