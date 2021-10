Wie Anleger jetzt in Öl-Aktien investieren sollten

Der jüngste Ölpreis-Anstieg hat die gesamte Branche wieder ins Licht der Börsenwahrnehmung gerückt. So kletterte der Preis für leichtes US-Öl der Sorte WTI (West Texas Intermediate) mit knapp 80 US-Dollar je Barrel in dieser Woche auf den höchsten Stand seit mehr als sieben Jahren.

Ausweitung der Produktion noch zu gering

Ein knappes Angebot bei gleichzeitig steigender Nachfrage treibt die Preise. Zu Wochenbeginn zogen die Ölpreise erneut kräftig an, nachdem das Öl-Kartell Opec+ dem Ruf einer stärkeren Förderausweitung nicht nachgekommen war. Die 23 Länder des Förderverbunds Oepc+ hatten am Montag ihren Kurs bestätigt, der eine Produktionsausweitung im November um 400.000 Barrel je Tag vorsieht. Vielen Experten ist dies zu wenig, da die Nachfrage konjunkturbedingt hoch ist und Engpässe in der Erdölversorgung bestehen.

So dürfte der Ölmarkt auch nach der beschlossenen Produktionserhöhung im vierten Quartal ein beträchtliches Angebotsdefizit aufweisen. Der Ölpreis sollte vor diesem Hintergrund weiteres Kurspotential besitzen und über seine Hebelwirkung die Kurse von Öl-Aktien überproportional steigen lassen. Anleger, die keine nachhaltigen Grundsatzbedenken haben, finden hier gute Anlagechancen.

Folgende Aktien haben wie für Sie näher in den Blick genommen:

- Shell: Zurück in der Gewinnzone

- ConocoPhillips: Profiteur der EU-Energiewende

- Saturn Oil & Gas: Kleiner Explorer, große Perspektive

Mit Ihren Investitionen wünsche ich Ihnen viel Erfolg.

Stefan Ziermann

Chefredakteur Fuchs-Kapital