Novamind startet neues Programm für Palliativmedizin mit psychedelischen Substanzen

Toronto, ON / 7. Oktober 2021 / Novamind Inc. (CSE: NM | OTCQB: NVMDF | FWB: HN2) („Novamind“ oder das „Unternehmen“), ein führendes Unternehmen für psychische Gesundheit, das sich auf die Behandlung mit Psychedelika spezialisiert hat, freut sich, in seiner kürzlich eröffneten Klinik und Forschungseinrichtung in Murray, Utah, das Programm Psychedelic Palliative Care by Novamind (das „Palliativprogramm“) zu starten.

Das Palliativprogramm ist eines der ersten seiner Art und kombiniert psychedelische Medizin mit Psychotherapie, Workshops, mehrtägigen Retreats und Gruppenunterstützung für Palliativpatienten und deren Familien, die mit einer chronischen schweren Krankheit zu kämpfen haben.

„Patienten, die palliativmedizinisch betreut werden, haben eine höhere Depressionsrate als die Allgemeinbevölkerung. Leider wirken Standardbehandlungen gegen Depressionen und Angstzustände nicht bei jedem, können Nebenwirkungen verursachen und brauchen bis zu acht Wochen, um zu wirken“, erklärte der Chief Scientific Officer (CSO) von Novamind, Dr. Paul Thielking. „Da psychedelische Arzneimittel im Allgemeinen nur geringe Nebenwirkungen haben und schnell wirken, sind sie vielversprechend für Patienten, die körperlich krank sind und möglicherweise eine begrenzte Lebenserwartung haben.“

Über die klinische Forschungsabteilung von Novamind wird das Palliativprogramm Studien zur Untersuchung des Einsatzes von psychedelischen Medikamenten, einschließlich Ketamin, durchführen und die Infrastruktur für künftige klinische Studien zur Untersuchung von Psilocybin schaffen. Diese Arbeit wird auf den bemerkenswerten Studien der New York University und der Johns Hopkins University aufbauen, die gezeigt haben, dass Psilocybin die Symptome von Angst und Depression bei Krebspatienten sofort und nachhaltig deutlich verbessert.

Vor seiner Tätigkeit als CSO von Novamind entwickelte Dr. Thielking am Huntsman Cancer Institute (HCI) der University of Utah ketamingestützte Behandlungsprotokolle für Krebspatienten, die unter Depressionen leiden. Er leistete auch Pionierarbeit bei einer laufenden HCI-Studie, die die Durchführbarkeit einer gruppengestützten Psychotherapie mit Psilocybin für Krebspatienten mit Depressionen untersucht. Dr. Thielking leitet das multidisziplinäre Team des Palliativprogramms, das sich aus Fachleuten für psychische Gesundheit zusammensetzt, die auf Palliativmedizin und psychedelisch unterstützte Psychotherapie spezialisiert sind.